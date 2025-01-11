"Бесплатный молодняк из Пхеньяна": все, что известно о пленных солдатах КНДР

ВСУ на Курщине впервые взяли в плен солдат из Северной Кореи. Пленные с помощью переводчиков уже общаются со следователями СБУ.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, взять в плен удалось двух северокорейских солдат. Во время боя они получили ранения, но смогли выжить и были доставлены в Киев.

Президент добавил, что взятие в плен солдат КНДР чрезвычайно непростая задача, ведь и они, и российские военные обычно добивают своих раненых и делают все возможное, чтобы уничтожить доказательства участия Северной Кореи в войне против Украины.

"Благодарен нашим воинам тактической группы № 84 Сил специальных операций ВСУ и нашим воинам-десантникам, захватившим в плен этих двух человек", – поблагодарил президент.

Он заверил, что как и всем пленникам, этим двум солдатам из КНДР оказывается необходимая медицинская помощь. Президент также поручил СБУ обеспечить журналистам доступ к пленникам, чтобы "мир узнал, что происходит".

ВСУ на Курщине взяли в плен первых солдат Северной Кореи

СБУ сообщила детали операции

По информации СБУ и ССО, двух северокорейцев взяли в плен в четверг, 9 января. Один из них был захвачен бойцами тактической группы № 84 ССО, а второй – десантниками ВСУ. Пленные не разговаривают на украинском, английском или русском языках, поэтому сотрудники СБУ общаются с ними с помощью переводчиков во взаимодействии с разведкой Южной Кореи.

После взятия в плен у одного из иностранцев обнаружили военный билет российского образца, выданный на имя другого лица с регистрацией в Республике Тува РФ. Второй северокореец вообще не имел при себе документов.

"Россияне пытаются скрыть тот факт, что это военные из КНДР и выдают им бумаги, что они якобы из Тувы или других подконтрольных Москве народов. Но это реально корейцы. Они из Северной Кореи, и сейчас наша цель — показать журналистам, чтобы все увидели, что это люди из Северной Кореи, а не из Тувы или Якутии", – сказал советник президента Украины по коммуникации Дмитрий Литвин в комментарии журналистам в субботу, 11 января.

Во время допроса военный КНДР, у которого найден билет, рассказал, что получил этот документ несколько месяцев назад в России. По его словам, тогда часть боевых подразделений из КНДР в течение одной недели проходила согласование с группировками российских войск.

Пленный из КНДР 2005 года рождения, служил в должности стрелка

Он также заявил, что родился в 2005 году, а с 2021 года служил в армии КНДР, где занимал должность стрелка. Интересно, что этот северокореец, равно как и пленные россияне в начале полномасштабного вторжения, утверждает: он не знал, что едет на войну, потому что им сказали, что везут на учебу.

"Первые северокорейские военнопленные сейчас в Киеве. Регулярные войска КНДР, а не наемники ведут агрессивную войну против европейской страны. Это оказывает непосредственное влияние на безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона. Нам нужно максимальное давление на режимы в Москве и Пхеньяне", — написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице на платформе X.

Другой военнопленный, 1999 года рождения, рассказал, что служит в армии КНДР с 2016 года в должности снайпера-разведчика.

Пленный из КНДР 1999 года рождения, снайпер-разведчик / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

"2005 и 1999 годы рождения пленных кндровцев. С начала их переброски на Курщину я отмечал, что они значительно моложе тех российских добровольцев, которые в последние месяцы заключают контракты с армией РФ. Потому что процент контрактников 40 и 50+ значительно увеличился, а здесь бесплатный молодняк с Пхеньяна подвезли", – прокомментировал сообщение о пленных северокорейцев руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Данные военного билета принадлежат реальному человеку

Военный билет, изъятый у одного из пленных, имеет характерные признаки подделки. В нем отсутствуют печати и фото, однако журналистам проекта "Агентство. Новости" удалось установить, что имя в документе принадлежит реальному россиянину.

"Украинские военные взяли в плен первых северокорейских солдат в Курской области. Это не только первое прямое доказательство участия КНДР в военном конфликте России и Украины, но и доказательство того, что контингент этой страны был отправлен в Курскую область с поддельными документами… Анализ "Агентства" показал, что для создания фейковой личности были использованы данные реального гражданина России", – говорится в публикации.

Военный билет армии РФ обнаружили у пленного солдата из КНДР

Военный билет северокорейцу выдали на имя реального гражданина РФ / Фото: Владимир Зеленский

Военный билет армии РФ, фотографию которого опубликовал президент Зеленский, выдан на имя жителя Тувы Антонина Аранчина, родившегося в октябре 1998 года. В документе указано, что он родился в городе Туран и имеет гражданскую специальность портной. Фотографии, даты и подписи владельца в военном билете отсутствуют.

"Антонин Аранчин – реальный человек. "Агентство" нашло в сливах жителя Тувы с теми же фамилией, именем, отчеством и датой рождения. С такими данными в России живет только один человек. Единственное отличие в его личных данных – место рождения: в военном билете указан город Туран, а в паспорте Аранчина – село Эрзин в Туве", – отметили расследователи.

OSINT-аналитикам не удалось выяснить, имеет ли Аранчин специальность портного. Известно, что несколько лет назад он работал в лесничестве, а затем охранником в гастрономе. Также в слитых базах оказалась информация, что этот человек неоднократно подавал заявки на микрозаймы, но из-за сомнительной платежеспособности получал отказы. Последняя такая заявка на микрозайм датируется 24 февраля 2024 года.

В то же время расследователи нашли номера телефона Аранчина и его сестры, тоже проживающей в Туве, а также их страницы в социальной сети "ВКонтакте". Но установить связь с этими людьми не удалось, а данные ВК свидетельствуют, что они не пользовались соцсетью более 10 лет.

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