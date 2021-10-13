Беспокойство на Донбассе: боевики ударили по украинским военным из противотанковых гранатометов и пулеметов

Беспокойство на Донбассе: боевики ударили по украинским военным из противотанковых гранатометов и пулеметов

О перемирии украинские военные даже предпочитают не говорить, потому что в окрестностях Горловки его нет.

Бурным был вечер около Зайцевого, что в Донецкой области. Оккупанты ударили по украинским солдатам с противотанковых гранатометов и пулеметов. Под шум боя еще и вражеский стрелок появился, зажигая вокруг сухостой. Огонь наши бойцы ликвидировали и врага — тоже. Об этом говорилось в сюжете ТСН.19 30 12 октября.

За каких-то километр-два от домов местных жителей рвутся снаряды и патроны от противотанковых гранатометов.

Бывший десантник, а теперь пехотинец, 30-летний Виталий воюет с 2014 года. Прошел все горнило войны. Дома ждет жена с детьми, а он постоянно переподписывает контракт и возвращается на войну.

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О перемирии ребята даже предпочитают не говорить, потому что здесь, в окрестностях Горловки его нет.

Воронки вокруг укреплений, сожжена трава и куски железа под ногами, дроны-корректировщики в небе и диверсанты по полям.

Военный Андрей родился в рубашке — однажды попал под пули снайпера и выжил. Теперь очень осторожно выдвигает трубу разведчика. Это уже его новая — та, что была раньше, — прострелена снайпером.

Наши бойцы не сводят глаз врага. Пока тихо в селе, одинокие пенсионеры идут за водой. Питьевой воды здесь нет. Вся привозная — ее должно хватить на неделю.

Корреспондент ТСН Руслан Ярмолюк

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