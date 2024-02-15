Беспощадные обстрелы Донбасса: восьмеро погибших, много раненых

Оккупанты не прекращают крыть огнем мирное население.
В течение 14 февраля от вражеских обстрелов в Донецкой области погибли восемь человек, еще 13 человек получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
"В течение 14 февраля россияне убили восьмерых жителей Донбасса: троих в Селидово, троих в Николаевке и двоих в Богатыре", — написал он.
По информации Филашкина, ранения получили:
- шесть человек в Селидово
- один человек в Николаевке
- два человека в Богатыре
- три человека в Новогродовке
- один человек в Кураховке
Ранее стало известно, что на Харьковщине из-за обстрелов погибли четыре человека. На месте ударов продолжаются поисково-спасательные работы.
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