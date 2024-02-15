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Беспощадные обстрелы Донбасса: восьмеро погибших, много раненых

Беспощадные обстрелы Донбасса: восьмеро погибших, много раненых

Донецкая область – под обстрелом врага / Фото: Associated Press

Оккупанты не прекращают крыть огнем мирное население.

В течение 14 февраля от вражеских обстрелов в Донецкой области погибли восемь человек, еще 13 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"В течение 14 февраля россияне убили восьмерых жителей Донбасса: троих в Селидово, троих в Николаевке и двоих в Богатыре", — написал он.

По информации Филашкина, ранения получили:

  • шесть человек в Селидово
  • один человек в Николаевке
  • два человека в Богатыре
  • три человека в Новогродовке
  • один человек в Кураховке

Ранее стало известно, что на Харьковщине из-за обстрелов погибли четыре человека. На месте ударов продолжаются поисково-спасательные работы.

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