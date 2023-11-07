Беспощадные обстрелы Херсонщины и более сотни взрывов в Сумской области: как прошла ночь в регионах

Ночь, 7 ноября, в ряде областей Украины прошла с обстрелами.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: за сутки — 8 обстрелов (52 взрыва). Враг обстреливал Новгород-Северский и Черниговский районы из минометов, АГС, зафиксирован обстрел из танка.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина: утром россияне совершили гранатометный обстрел Великописаревской громады. Зафиксировано 2 взрыва. Предварительно – без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 140 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Эсманская громады.

В Середино-Будской громаде в результате одного из обстрелов погиб человек. Повреждены 2 частных дома, продуктовый магазин.

Запорожская область: россияне нанесли 124 удара по 22 населенным пунктам области.

Оккупанты ударили по Новодаровке авиационным снарядом, обстреляли из РСЗО Магдалиновку, Малую Токмачку и Роботино, а также атаковали 18 беспилотниками Железнодорожное, Гуляйполе, Новоданиловку, Красное, Волшебное, Малую Токмачку, Левадное, Новодаровку.

Поступило 40 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.

Днепропетровщина: почти два десятка снарядов за вчерашний день прилетели в Никополь.

Оккупанты били из тяжелой артиллерии четыре раза. Людей, к счастью, не задело. Повреждены 3 частных дома, хозяйственная постройка и авто.

Поздним вечером над Синельниковским районом защитники неба сбили вражеский беспилотник.

Также вечером враг трижды избивал по Никопольщине из тяжелой артиллерии.

В Никополе пострадал 56-летний мужчина. Поврежден храм. Повреждены 7 частных домов, хозяйственная постройка, 2 авто, линия электропередач, газопроводы.

Под удар попали и Марганецкая и Красногригорьевская громады. Обошлось без пострадавших.

Харьковщина: на Слобожанском направлении артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись более 17 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг совершил безуспешные штурмовые действия в окрестностях населенных пунктов Синьковка, Ивановка, где украинские защитники отбили около 12 атак противника.

Луганщина: по Невскому враг ударил артиллерией, в результате чего есть новые разрушения.

За сутки противник совершил 145 обстрелов (567 снарядов).

Донетчина: по населенным пунктам области россияне совершили 8 обстрелов. Повреждены 12 жилых домов.

В Донецкой области за сутки: один человек погиб.

Херсонщина: за сутки по области противник произвел 84 обстрела (558 снарядов), из них по г. Херсон — 8 обстрелов (27 снарядов).

Россияне попали в районы 29 населенных пунктов области; медицинское учреждение в Херсоне; предприятие пищевой промышленности в Херсоне.

Враг накрыл артиллерийским огнем предприятие в Зеленовке Херсонской громады. Пострадали три человека. Двоих пострадавших доставили в больницу. Медики оказывают им помощь. В результате обстрела 44-летний мужчина потерял часть ноги. Его состояние оценивают как средней тяжести. У 74-летнего местного жителя – минно-взрывная травма. Врачи на месте оказали помощь 55-летнему мужчине. У него – ожоги спины 1-2 степени.

Также россияне из артиллерии ударили по жилому дому в Томиной Балке Белозерской громады. В результате обстрела пострадал 61-летний мужчина. Пострадавший – в больнице.

Всего за сутки по области 6 человек получили ранения.

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