Беспощадные обстрелы продолжаются: оккупанты выпустили по Херсонщине 482 снаряда

Российские войска в течение 10 января 2024 из разных видов вооружения выпустили по территории Херсонской области 482 снаряда.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Военные РФ били по жилым кварталам населенные пункты из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков и БпЛА. В общей сложности за сутки 108 раз обстреляли Херсонщину.

В результате российской вооруженной агрессии ранены три человека.

Напомним, 7 января оккупанты мощно обстреливали Херсон. По последним данным, погибли два человека — это мужчина и женщина.

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