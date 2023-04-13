Беспощадные российские обстрелы: в Херсоне мужчину убили в парке, в области тоже есть погибший и ранены

Российские террористы в четверг, 13 апреля, беспощадно обстреливают Херсонскую область. Сегодня в регионе уже известно о двух погибших.

Об этом в эфире телемарафона сказал глава Херсонской ОВ Сергей Прокудин.

Российские террористы 13 апреля обстреляли село Змиевка Херсонской области. На месте трагедии погиб один человек, другой получил травмы. Из-за обстрела управляемыми авиабомбами повреждена школа в этом селе.

Также оккупанты обстреляли утром Херсон. В одном из парков в Днепровском районе города из-за этого погиб мужчина.

Еще один местный житель получил травмы в селе Никольском Дарьевской общины.

Напомним, в ночь на четверг, 13 апреля, в Херсоне раздался взрыв. Российские террористы с начала освобождения этого региона беспощадно обстреливают Херсон и близлежащие населенные пункты на правом берегу Днепра, которые осенью во время контрнаступления уволили ВСУ.

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