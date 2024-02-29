Беспощадные удары по Харьковщине: погибли четыре человека (фото)

Россияне продолжают обстреливать Харьковскую область. За минувшие сутки погибли четыре человека. Среди них – 6-летний ребенок.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"В 16:50 россияне выпустили авиабомбы по вокзалу в пгт. Большой Бурлук Купянского района. В результате обстрела погибли девочка 6 лет и 48-летний мужчина. Мать девочки получила тяжелые травмы, ей оказывают медпомощь.

В 13:40 в г. Купянск в результате обстрела вражескими авиабомбами разрушено здание церкви, жилой дом. Повреждены: кафе, 16 жилых домов. Погибли два человека. Получили травмы пять человек", — написал он.

Фото: ГУ НП в Харьковской области

58-летний мужчина, погибший во время обстрела, был пастырем церкви, сообщила пресс-служба полиции Харьковщины.

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