Беспощадные удары по Одессе: оккупанты начали использовать новую тактику

РФ поразила двойным ударом по баллистической траектории рекреационную зону Одессы.

Об этом сообщила руководитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Ситуация напряжена. И вдоль линии столкновения враг терроризирует, и пытается зацеплять более глубокие тылы. В частности, вчерашний удар по Одесxине — ракеты ударили прямо в город, в рекреационную зону, пострадали жилые дома вокруг, выбили стекло. Есть пострадавшие люди, за медицинской обратились, по меньшей мере, 9 человек, у кого-то острая реакция на стресс, у кого-то ранения от обломков, осколков, потому что очень много стекла летело, была применена тактика двойного удара — одна ракета ударила, через несколько минут, с учетом прибытия оперативных служб, следующая ракета. такую тактику враг выбирает в ответ на то, что нет преимущества вдоль линии боевого столкновения", – сказала она.

Напомним, 25 марта оккупанты ударили по Одессе. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о повреждениях гражданской инфраструктуры и выбитых окнах. Также он добавил, что по состоянию на 19:00 у более 300 тысяч абонентов в городе отсутствует электроэнергия.

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 17:23. В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. После этого в городе раздалась серия взрывов.

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