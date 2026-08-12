Беспощадный летний разгром: ВСУ превратили в пепел рекордное количество техники и врагов в июле

Уничтоженный российский военный грузовик / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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В июле потери российской армии составили 42 860 военнослужащих, что стало самым высоким показателем с начала года. Силы обороны Украины также обновили исторический антирекорд противника по количеству уничтоженной автомобильной техники.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

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Потери врага за июль 2026 года

В июле число уничтоженных и тяжело раненых российских военнослужащих было самым высоким с января 2025 года. Таким образом, июль стал четвертым по результативности месяцем для Сил обороны Украины за весь период полномасштабной войны — по количеству уничтоженного личного состава противника.

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Общие потери российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составляют 1 461 660 военнослужащих.

Россия понесла рекордные потери автомобильной техники

В июле украинские защитники продолжали систематически ослаблять потенциал российской ПВО и затруднять работу вражеской логистики.

За месяц бойцы ВСУ поразили 68 средств противовоздушной обороны России. При этом было уничтожено или повреждено 13 998 единиц автомобильной техники — это самый высокий показатель за всё время.

Кроме того, в течение июля украинские военные поразили 162 российских танка. В частности, 22 июля было уничтожено или повреждено 28 таких машин.

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Кроме того, за прошедший месяц Силы обороны уничтожили и вывели из строя 204 боевые бронированные машины и 2016 артиллерийских систем РФ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за июль Силы обороны с помощью дронов уничтожили и тяжело ранили 30 272 российских военнослужащих, и это подтверждено видеозаписями. Самых лучших результатов добилось спецподразделение «Альфа» СБУ. В целом армия РФ ежемесячно теряет на фронте около 30 тыс. человек.

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