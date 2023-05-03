Беспощадный обстрел Херсона: российские оккупанты тяжело травмировали ребенка

Российские террористы в среду, 3 мая, беспощадно обстреляли Херсон и область. Из-за действий россиян пострадал ребенок, он находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Российские террористы продолжают беспощадно обстреливать мирный Херсон. Оккупанты попали по гражданской инфраструктуре, ранив одного человека. Впоследствии Ермак уточнил, что потерпевший – это ребенок, он в тяжелом состоянии.

"Херсонщина. Приблизительно в 15:00 в Детскую областную больницу доставлен ребенок в тяжелом состоянии", — сообщил Ермак.

Также Херсонская ОВА опубликовала последствия удара по жилому дому в областном центре. К счастью, хозяин дома был у соседей и не пострадал.

Обстрел Херсона и области 3 мая

Российские террористы весь день обстреливают Херсон. оккупанты полицелили по карете скорой помощи. К счастью, медики не пострадали.

Из-за утреннего обстрела гипермаркета "Эпицентр" в Херсоне три человека погибли, еще четверо — получили ранения.

Россияне убили трех энергетиков, выполнявших аварийно-восстановительные работы вблизи села Степановка.

Также враг гатил по Михайловке, Гавриловке, Тягинке, в Токаревке во дворе собственного дома погиб 47-летний мужчина, в Ивановке – ранен 61-летний местный житель.

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