Беспрецедентная критика Путина: в ISW рассказали, что происходит в Кремле после отступления из Херсона

Отступление армии России из Херсона, который 11 ноября освободила украинская армия, разжигает идеологический раскол между провоенными деятелями и диктатором Кремля Владимиром Путиным, подрывая доверие к преданности Путина и его способности выполнить свои военные обещания.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают, что Александр Дугин, именуемый идеологом "русского мира", открыто раскритиковал Путина, за то, что он не смог поддержать российскую идеологию, сдав город Херсон.

В то же время, по мнению Дугина, командующий русскими войсками в Украине генерал армии Сергей Суровикин не несет ответственности за политическое решение об отступлении из Херсона.

"Путину труднее успокоить часть высокоидеологизированных провоенных электоратов из-за неспособности его военных достичь его максималистских целей свержения украинского правительства и захвата всей Украины", — говорится в отчете.

ISW пишет, что российские пропагандисты все чаще требуют от Кремля и высшего военного командования полной преданности их целям в Украине.

Пропагандист Соловьев даже призвал к полной мобилизации и увольнению некомпетентных чиновников после капитуляции Россией Херсона.

Некоторые блогеры ранее критиковали Путина за его несостоятельность ответить на мол "нападение" на Керченский мост 9 октября. Другие отмечали, что Путин не поддерживает идеологию превосходства России с 2014 года.

"Прямая критика Путина в среде провоенного сообщества почти беспрецедентна, и громкая и необдуманная атака Дугина на Путина может свидетельствовать об изменениях среди российских националистических идеологов. Сомнения среди крайних российских националистов относительно преданности Путина российской идеологии уменьшают привлекательность большие потери, вероятно, будут продолжать огорчать членов российского общества", – добавляют аналитики.

Освобождение Херсона с под оккупации РФ

Напомним, 11 ноября украинская армия освободила Херсон. Это произошло после того, как руководство РФ заявило, что якобы приняло решение вывести свои войска из города на левый берег Днепра. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это не жест жесткой воли или подарок — увольнению Херсона предшествовала кропотливая продолжительная работа украинских сил. По состоянию на вечер 12 ноября, по данным Зеленского, в Херсонской области взято под контроль 60 населенных пунктов.

В субботу, 11 ноября, когда украинская армия вошла в Херсон, жители города, наконец, без страха смогли выходить на улицы. Радостные люди аплодисментами встретили Героев, они не сдерживали свои эмоции, обнимали военных, благодарили их за освобождение из-под оккупации РФ. Вместе с херсонцами плакали от счастья не только украинцы в разных населенных пунктах страны, но и весь мир.

Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас поздравила жителей Херсонщины с освобождением от российских оккупантов, сказав:

"Я тронута до слез, когда вижу, как в Херсон возвращается свобода, как украинцы обнимают своих солдат, как поднимаются сине-желтые флаги".

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Между тем, законные местные украинские власти уже вернулись в Херсон — глава ОВА Ярослав Янушевич, командующий ОК "Юг" Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Андрей Ковальчук, Нацполиция и СБУ, уже работают в городе.

Кроме того, государство в беспрецедентно короткие сроки возобновило в Херсоне вещание украинского телевидения и радио, перебитое оккупантами. Также продолжаются работы по возвращению электроснабжения в город. Ожидается, что первые города и села получат свет уже на следующей неделе.

Поскольку оккупанты, убегая, миновали все вокруг и взрывали мосты, жителей Херсона призывают быть осторожными и не проверять самостоятельно какие-либо оставленные россиянами здания и предметы. По словам президента Зеленского, в Херсоне работают 10 групп взрывотехников, работает полиция, есть разные подразделения Сил обороны.

Британский министр обороны Бен Воллес назвал уход оккупационных войск из Херсона "еще одним стратегическим провалом России". По его словам, Кремль не достиг своих целей, а получил международную изоляцию и унижение.

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