Беспрецедентно: Дуда рассказал, как поляки принимали украинцев в начале войны, и есть ли у них "усталость от беженцев"

В Польше сейчас находится примерно 2-2,5 миллиона граждан Украины, вынужденных покинуть свои дома и временно проживать в соседней стране из-за полномасштабной войны РФ. Впрочем, на самом деле по состоянию в Польше нет "усталости" от наличия большого количества убежавших украинцев от войны.

Об этом президент Польши Анджей Дуда сказал в интервью "Укринформу".

Польский лидер указал, что проходит почти год, как Россия полномасштабно вторглась в Украину. С 24 февраля 2022 года почти 10 миллионов человек пересекли границу в направлении Польши.

Более 1,3 миллиона украинцев официально зарегистрированы и пользуются льготами: у них есть номера PESEL (идентификационный код в Польше. – Ред.), право на работу, возможность пользоваться системой здравоохранения, а дети посещают школы в Польше.

Дуда отметил, что украинцы хорошо относятся к полякам, а поляки – к украинцам, которых с радостью принимают и помогают им. Президент Польши признался, что его радует дружба между нашими народами, которая идет к братству.

"Меня чрезвычайно радует, что у украинцев хорошее мнение о поляках, что между нами есть эта дружба, которая направляется к братству. Конечно, сложно, нелегко иметь в своем частном доме нового человека, с которым нужно делиться частью своего дома, нужно отдать комнату в квартире, что с тобой кто-то живет, кого до сих пор там не было и кого ты не знал, прошу понять, что людям нелегко, и я был очень рад и положительно удивлен, что поляки так принимали людей, которых во многих случаях они вообще не знали", — рассказал польский лидер.

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Дуда напомнил, как поляки забирали украинцев из границы и приглашали к себе, хотя и впервые видели этих людей. Он объяснил, что украинцы приезжают в Польшу не с плохими намерениями, а убегают от войны и тяжело работают, поляки же это видят.

"Сегодня нет серьезной польско-украинской проблемы в том смысле, что люди устали. Сегодня многие украинцы являются опорой для польской экономики, они трудоустроены во многих разных профессиях в Польше, они постепенно становятся частью нашего общества. Конечно, будут проблемы, потому что люди но разные. Но, я думаю, в целом ситуация между нашими обществами и нациями сейчас беспрецедентна в контексте последних веков, и это прекрасный шанс на будущее", - высказался президент Польши.

Дуда выразил надежду, что "мы все выдержим это тяжелое время", а Украина победит россиян.

"Это нелегко для нас всех, но я верю, что это будет иметь огромное положительное значение для будущего", — подытожил он.

Напомним, у украинских беженцев в Польше все чаще проявляются признаки ПТСР. Какие симптомы и что делать читайте здесь.

Как показал опрос Gremi Personal, у половины украинских беженцев после вынужденного переезда в Польшу уровень жизни значительно улучшился.

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