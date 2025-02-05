Беспрецедентный набор: "Феникс" приглашает военных и гражданских, чтобы непрерывно уничтожать врага

Пограничная комендатура разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" приглашает новых людей в свою команду.

Несмотря на молодой возраст (подразделение было создано в августе 2024 года), он уже продемонстрировал свою эффективность на поле боя.

В общей сложности военнослужащие "Феникса" поразили около 8 тысяч объектов противника, ликвидировали и ранили почти две тысячи оккупантов.

Командир подразделения – Герой Украины, подполковник Дмитрий Олексюк. Он одна из ключевых фигур в применении боевых беспилотников в пограничном ведомстве. Его боевой опыт начался в 2013 году в составе Луганского пограничного отряда.

Подполковник Дмитрий Олексюк – командир с большим боевым опытом, заботящийся о подчиненных

Сейчас "Феникс" вместе с такими подразделениями как "Птицы Мадяра", К-2, "Ахиллес" и "Рарог" объединяет масштабный проект "Сила дронов". Впервые у него объявлен беспрецедентный набор среди гражданских и военнослужащих. Приобщиться к проекту, проявить себя и стать Героем может каждый.

Набор продолжается по следующим специальностям:

пилот БпЛА разных видов;

инженер, сапер

⁠ІТ-специалист

электротехник, ⁠связист.

Присоединяйтесь по ссылке:

https://fxdpsu.com/form

Или по номерам:

+38 097 888 80 11

+38 095 888 80 11

"Феникс" ждет тебя: пограничники приглашают украинцев в свое подразделение

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