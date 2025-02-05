Беспрецедентный набор: "Феникс" приглашает военных и гражданских, чтобы непрерывно уничтожать врага

Впервые объявлен беспрецедентный набор среди гражданских и военных – людей, стремящихся защищать страну.
Пограничная комендатура разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" приглашает новых людей в свою команду.
Несмотря на молодой возраст (подразделение было создано в августе 2024 года), он уже продемонстрировал свою эффективность на поле боя.
В общей сложности военнослужащие "Феникса" поразили около 8 тысяч объектов противника, ликвидировали и ранили почти две тысячи оккупантов.
Командир подразделения – Герой Украины, подполковник Дмитрий Олексюк. Он одна из ключевых фигур в применении боевых беспилотников в пограничном ведомстве. Его боевой опыт начался в 2013 году в составе Луганского пограничного отряда.
Сейчас "Феникс" вместе с такими подразделениями как "Птицы Мадяра", К-2, "Ахиллес" и "Рарог" объединяет масштабный проект "Сила дронов". Впервые у него объявлен беспрецедентный набор среди гражданских и военнослужащих. Приобщиться к проекту, проявить себя и стать Героем может каждый.
Набор продолжается по следующим специальностям:
- пилот БпЛА разных видов;
- инженер, сапер
- ІТ-специалист
- электротехник, связист.
Присоединяйтесь по ссылке:
- https://fxdpsu.com/form
Или по номерам:
- +38 097 888 80 11
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