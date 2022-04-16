Беспрецедентный шаг: после скандальной ходы в Риме Папа пригласил на аудиенцию украинскую делегацию

Сегодня в Рим прилетел глава Мелитополя Иван Федоров и вместе с украинским послом они уже побывали на встрече с госсекретарем Ватикана.

Один крест для убийцы и его жертвы. Несмотря на возмущение украинцев, хода с участием так называемых "россиянки" и "украинки" — таки состоялся. Ватикан все же заменил предварительно опубликованный текст о "братских народах" молчаливой молитвой, но саму церемонию оставил.

Об этом говорится в ТСН.

За час до начала действа у Колизея уже не протолкнуться. Из-за «ковода» массовых мероприятий на Пасху не было два года. Сегодня здесь, кажется, собрался весь Рим — хотя большинство самой церемонии не видит и не слышит. Официальная трансляция Ватикана напоминает съемки профессионального шоу — с кранами и крупными планами. На экране появляются две девушки, которых местное телевидение окрестило "украинкой и россиянкой" вместе несут крест на тринадцатой стадии символического пути. Этот этап у католиков отвечает за снятие Иисуса с креста. И, несмотря на возмущение и протесты украинских церквей, Ватикан все-таки поставил нападающего рядом с жертвой. «Это акт, который был бы более или менее понятен после лет покаяния – тогда еще можно было бы понять символику, сейчас она является оскорблением для людей, страдающих сейчас в Мариуполе, в Харькове – нас нужно сейчас спасать, а не составлять рядом с насильником и мирить», — убеждает украинский религиовед Игорь Козловский.

Религиовед Игорь Козловский знает, о чем говорит – в шестнадцатом его, дончанина, захватили в плен боевики. Пытали и унижали до самого освобождения через год. Говорит, нынешние события в Ватикане – следствие образа миротворца, которым видит себя Францизск.

«Если бы это был великий Папа Иоанн Павел II, с которым я в свое время встречался – это был человек, который мог бы посмотреть на это со своей стороны, имея опыт войны, опыт страданий», — добавляет мужчина.

Мурал с объятиями во имя мира появились на станции метро в Риме еще восьмого марта. Потом были концерты с похожей символикой и тем самым месседжем – дать миру шанс. Как будто это не Россия убивает, пытает и насилует Украину, а обе стороны просто не могут найти понимания в каком-то размытом конфликте.

На руке кровавой миротворицы свежая надпись «русские убийцы» на итальянском. Сам мурал – не краска, а лишь наклейка на стене, которая постепенно отваливается.

Корреспондентка ТСН своими глазами видела скандальный крестный ход в Ватикане – как все было

Двух участниц скандальной церемонии в Риме раскручивают уже месяц – именно тогда опубликовали ролик, где две эмигранты, уже двадцать лет живущие в Италии, обнимаются, рисуют флаги и призывают к тому же кремлевскому миру.

Могло быть похуже, считают в украинском посольстве. После протестов украинских дипломатов и церковников Ватикан отказался от текста к тринадцатой станции – речь шла о братских народах, его заменили молчаливой молитвой. Даже на частичное изменение опубликованного сценария апостольская столица пошла впервые в истории. Однако, для рядовых украинцев – это слабое утешение. В соцсетях на ватиканскую церемонию уже отреагировали красноречивой картинкой.

А после скандала с Крестным путем Папа Римский пригласил украинскую делегацию на встречу. Сегодня в Рим прилетел глава Мелитополя Иван Федоров и вместе с украинским послом они уже побывали на встрече с госсекретарем Ватикана, кардиналом Пьетром Паролином. Сегодня в семь по Киеве запланирована встреча с Понтификом. Такое общение для апостольской столицы – беспрецедентно. На Пасхальные праздники аудиенции – редкость.

Папа Римский пригласил украинскую делегацию на встречу

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