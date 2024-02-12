Беспредел ТЦК в Харькове: военкомы догнали и избили мужчину — видео

Мужчина пытался убежать от представителей ТЦК и СП.
В Сеть попало видео, на котором представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Харькове сначала догнали, а затем избили мужчину.
На кадрах видно, как мужчина сломя голову убегает от военкома, однако тот его догоняет и начинает наносить удары.
Через минуты подбегает еще один представитель военкомата и тоже бьет мужчину.
Напомним, юрист рассказал, к чему нужно готовиться военнообязанным из-за круглосуточной работы ТЦК.
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