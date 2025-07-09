ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1272
Время на прочтение
1 мин

Беспрецедентная операция: солдаты РФ капитулировали перед наземными работами Третьей штурмовой

Благодаря слаженной работе украинских бойцов в Харьковской области взяты в плен солдат Российской Федерации.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Третья штурмовая

Третья штурмовая

Бойцы Третьей штурмовой совершили беспрецедентную операцию. Так, они атаковали позиции россиян в Харьковской области, зачистили их и взяли военных РФ в плен исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов.

Об этом сообщает 3 отдельная штурмовая бригада.

Как отмечается в сообщении, вражеские фортификации атаковали FPV и НРК-камикадзе. К разрушенному блиндажу уже приближался следующий робот, когда противник во избежание подрыва объявил о капитуляции.

«Уцелевших оккупантов „птичками“ вывели к нашим рубежам, и согласно регламенту — взяли в плен», — сообщили бойцы.

Позиции, дважды не подвергавшиеся смежным подразделениям, благодаря четко спланированным атакующим действиям отразили работы Тройки. Зачищенные укрепления и лесополоса заняты силами бригады.

«Это работа подразделения НРК „NC13“ из роты БПС „DEUS EX MACHINA“ 2-го штурмового бата. И это — первый в современной войне подтвержденный успешный штурм исключительно беспилотных платформ»!», — завершили в ведомстве.

Напомним, за минувшие сутки Россия потеряла на фронте 1050 солдат. Общие боевые потери врага в живой силе — 1029660 человек. Что касается техники, то РФ потеряла:

  • танков — 11000 (+5)

  • боевых бронированных машин — 22969 (+2)

  • артиллерийских систем — 30102 (+68)

  • РСЗО — 1434 (+0)

  • средства ПВО — 1193 (+1)

  • самолетов — 421

  • вертолетов — 340

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 44457 (+227)

  • крылатых ракет — 3439

  • кораблей/катеров — 28

  • подводных лодок — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 54575 (+119)

  • специальной техники — 3929 (+2)

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie