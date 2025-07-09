Беспрецедентная операция: солдаты РФ капитулировали перед наземными работами Третьей штурмовой

Третья штурмовая

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Бойцы Третьей штурмовой совершили беспрецедентную операцию. Так, они атаковали позиции россиян в Харьковской области, зачистили их и взяли военных РФ в плен исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов.

Об этом сообщает 3 отдельная штурмовая бригада.

Дата публикации 16:45, 09.07.25 Количество просмотров 14 Третья штурмовая впервые взяла россиян в плен с помощью наземных роботов

Как отмечается в сообщении, вражеские фортификации атаковали FPV и НРК-камикадзе. К разрушенному блиндажу уже приближался следующий робот, когда противник во избежание подрыва объявил о капитуляции.

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«Уцелевших оккупантов „птичками“ вывели к нашим рубежам, и согласно регламенту — взяли в плен», — сообщили бойцы.

Позиции, дважды не подвергавшиеся смежным подразделениям, благодаря четко спланированным атакующим действиям отразили работы Тройки. Зачищенные укрепления и лесополоса заняты силами бригады.

«Это работа подразделения НРК „NC13“ из роты БПС „DEUS EX MACHINA“ 2-го штурмового бата. И это — первый в современной войне подтвержденный успешный штурм исключительно беспилотных платформ»!», — завершили в ведомстве.

Напомним, за минувшие сутки Россия потеряла на фронте 1050 солдат. Общие боевые потери врага в живой силе — 1029660 человек. Что касается техники, то РФ потеряла:

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танков — 11000 (+5)

боевых бронированных машин — 22969 (+2)

артиллерийских систем — 30102 (+68)

РСЗО — 1434 (+0)

средства ПВО — 1193 (+1)

самолетов — 421

вертолетов — 340

БпЛА оперативно-тактического уровня — 44457 (+227)

крылатых ракет — 3439

кораблей/катеров — 28

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 54575 (+119)

специальной техники — 3929 (+2)