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Беспрецедентная операция: солдаты РФ капитулировали перед наземными работами Третьей штурмовой
Благодаря слаженной работе украинских бойцов в Харьковской области взяты в плен солдат Российской Федерации.
Бойцы Третьей штурмовой совершили беспрецедентную операцию. Так, они атаковали позиции россиян в Харьковской области, зачистили их и взяли военных РФ в плен исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов.
Об этом сообщает 3 отдельная штурмовая бригада.
Как отмечается в сообщении, вражеские фортификации атаковали FPV и НРК-камикадзе. К разрушенному блиндажу уже приближался следующий робот, когда противник во избежание подрыва объявил о капитуляции.
«Уцелевших оккупантов „птичками“ вывели к нашим рубежам, и согласно регламенту — взяли в плен», — сообщили бойцы.
Позиции, дважды не подвергавшиеся смежным подразделениям, благодаря четко спланированным атакующим действиям отразили работы Тройки. Зачищенные укрепления и лесополоса заняты силами бригады.
«Это работа подразделения НРК „NC13“ из роты БПС „DEUS EX MACHINA“ 2-го штурмового бата. И это — первый в современной войне подтвержденный успешный штурм исключительно беспилотных платформ»!», — завершили в ведомстве.
Напомним, за минувшие сутки Россия потеряла на фронте 1050 солдат. Общие боевые потери врага в живой силе — 1029660 человек. Что касается техники, то РФ потеряла:
танков — 11000 (+5)
боевых бронированных машин — 22969 (+2)
артиллерийских систем — 30102 (+68)
РСЗО — 1434 (+0)
средства ПВО — 1193 (+1)
самолетов — 421
вертолетов — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 44457 (+227)
крылатых ракет — 3439
кораблей/катеров — 28
подводных лодок — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 54575 (+119)
специальной техники — 3929 (+2)