Беспричинно смеются и плачут: люди, пережившие длительную оккупацию, нуждаются в психологической помощи

В деоккупированных селах и городках Киевской области восстанавливают медицинскую помощь для жителей, однако сделать это крайне сложно, потому что больницы разбиты, а аптеки не работают.

В Макаровской общине врачи ездят по селам, принимают людей в оставшихся невредимыми помещениях. А «врачи без границ» помогают медикаментами больным, которые больше месяца были в оккупации, говорится в ТСН.

«Я только крестилась и Путина проклинала. Словно этот зомби», — рассказывает местная жительница, которая 5 недель с семьей не раздевались и не разувались.

Они 5 недель пробыли под плотными артиллерийскими обстрелами. «Те уроды стреляли на Макаровский выгон на наш край села», – рассказывает женщина.

На их краю села разбить и изуродованные дома, погибшие и раненые односельчане.

У Людмилы Ивановны поседел 29-летний сын за время оккупации, а у нее трясутся руки. Она хотела бы выспаться, но не может. «Сейчас как кто-то хлопнет дверью, уже из 31 нет боев, так вздрагиваешь, потому что думаешь, что это уже летит что-то», — рассказывает женщина.

Это состояние настолько истощило, что она сегодня пришла на прием к врачу.

Бригада медиков приехала в сельсовет, помещение уцелело. Здесь нет света, холодно, но слух о том, что приехали врачи, сразу расходится по селу. Люди обнимают друг друга на пороге. Пересказывают, как переживали боевые действия.

А Нина Ивановна, говорит, она еще не пережила. «Сердце очень сильно болит и хотя бы что-то успокаивающее дали, потому что очень страшно сидите в доме, потому что кажется сейчас снова будет что-то летить», — говорит пациентка.

Если состояние можно скорректировать успокаивающим, медики на месте выдают лекарства. Однако это не всегда удается, ведь есть пациенты, нуждающиеся в стационарной психиатрической помощи. «Люди приходят, они не просто не могут спать, у них руки дрожат, речь нарушается, они беспричинно смеются и плачут», — рассказывают врачи.

Люди с изуродованной психикой — их основные пациенты в деоккупированных селах на Киевщине, говорит врач. А еще идут хронические больные, оставшиеся без лекарства. На территории Макаровской общин и сейчас не работает ни одна аптека. У бригады медиков с собой запасы медикаментов, которые они раздают бесплатно. «Если у нас чего-то нет, мы заказываем у врачей без границ и других волонтерских организаций, и адресно потом доставляем препараты», — рассказывают медики.

До тех больных, которые не могут дойти, врачи заезжают в дом. Как вот Ольге Николаевне, о которой даже была информация, что она погибла во время боевых действий, об этом сообщили и родственникам. "Сказали, что я умерла и дочери позвонили", — говорит женщина.

И только когда россияне отошли и появилась связь, она смогла сказать дочери, что жива. Ольга не видит на один глаз. Во время активных сражений 5 недель она почти не выходила из дома. Если хватало сил – варили себе картофелину. Еще больше потеряла зрение, потому что не было нужного лекарства, поэтому медики привезли ей капли и лекарства.

Самых тяжелых больных из села уже вывезли — это те, кто имел ранения, гнойные раны, осколки, старые переломы и вывихи. Раньше таких больных доставляли в стационар Макаровской больницы, но сейчас она изуродована снарядами. «Самое страшное – это когда авиация, сбрасывали авиационные бомбы, но, слава Богу, прямых попаданий не было», – рассказывают врачи.

В больнице выбиты все окна, а с 5-го по второй этаж имеют повреждения даже внутренние стены, но и во время этих прилетов больница еще работала. Одна из операционных хирургического отделения здесь почти ничего не уцелела. Здесь сегодня успели закрыть окна пленками, но еще до 7 марта здесь оказывали помощь раненым, и через эту операционную за время войны прошло до сотни пациентов.

Хирург и заведующий отделением смотрит на операционную, которая 40 лет являлась его местом работы. Он ушел из отделения последним, когда объявили об эвакуации и невозможно уже было оперировать. «Обстрелы были столь интенсивны, ни света не было, ни воды. Мы не могли функционировать как хирургия», – рассказывает заведующий.

В больнице уже разобрали основные завалы, медперсонал наводит порядок – отмывает то, что уцелело. Здесь хотят уже к концу недели возобновить работу и начать оказывать медицинскую помощь, не требующую пребывания в стационаре. А уже тогда будут думать, как отстроить больницу, где могли получить медицинскую помощь около 30 тысяч украинцев.

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