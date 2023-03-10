Бесславная история "вагнеровцев" закончится в Бахмуте: ВСУ уничтожили большую часть наемников

Украинские Вооруженные силы уничтожили большую часть ППК "Вагнера" в Бахмуте Донецкой области. Именно поэтому морально-психологическое состояние окупантов очень низкое.

Об этом сообщил в телемарафоне представитель Восточной группировки Сергей Череватый.

"Оно (ПВК — Ред.) понесло существенные потери. Можно сказать, что большая его часть полегла на Бахмутских полях", — рассказал представитель ВСУ.

Более того, спикер отмечает, что бесславная история "вагнеровцев" скоро закончится. По словам Череватого, судя по перехватам и обращениям руководителя "Вагнера" Евгения Пригожина, у олигарха есть конфликты с командованием операцией. В частности, его наемники оскорбляют военное руководство страны-агрессоры.

Череватый говорит, что вблизи Бахмута обескровливается противник и выбиваются его лучшие подразделения. Так называемая "вторая армия мира" не может взять районный центр, а это мощнейший информационно-психологический фактор влияния на командиров и военных РФ.

Оборона Бахмута

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский завил, что русские войска бросают в бои под Бахмутом больше всего боеспособные подразделения. В частности, штурмовые отряды наемников ППК "Вагнер". Именно поэтому актуальность обороны города с каждым днем растет, отметил генерал.

В Генштабе подчеркивают, что оккупанты не оставляют попыток окружить Бахмут. На Бахмутском направлении ВСУ отразили ряд атак. В частности, в районах Железнянского, Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута и Ивановского.

Оккупантов бросили на штурм северного участка Бахмута. Они подвезли подкрепление. Обстреливают артиллерией сам город, а на подступах прорываются диверсионными группами. В других направлениях пытаются нащупать линию лишь мелкие группы диверсантов.

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