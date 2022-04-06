Бесстрашные защитники Мариуполя уничтожили склад боеприпасов и повредили два танка оккупантов

Российские убийцы продолжают сбрасывать на город фосфорные бомбы.
В Мариуполе бесстрашные защитники в сутки повредили 2 танка, уничтожили склад боеприпасов врага и много вражеской пехоты.
Об этом сообщает "Азов-Мариуполь".
Российские убийцы продолжают бомбить город, сбрасывая фосфорные бомбы, что есть военным преступлением.
"Борьба за украинский Мариуполь продолжается. С верой в счастливое будущее Украины и победу над злом — за период полномасштабной войны заключено пять браков с бойцами полка "Азов", которые сегодня защищают крепость Приазовья. Мариуполь — это Украина", — отметили в "Азове".
Напомним, оккупанты обстреляли порт в Мариуполе и уничтожили гражданское судно под флагом Доминики.
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