"Бестолковые и ленивые": правозащитник рассказала, какие проблемы возникли у Шойгу с вербовкой зэков

В России начинаются проблемы с мобилизацией преступников в ЧВК, которых бросают на войну против Украины. Минобороны России и частные военные кампании не в состоянии контролировать заключённых.

Такое мнение высказала российский правозащитник Ольга Романова 24 канала.

По ее словам, несмотря на то, что сейчас Шойгу активно вербует заключенных в батальон "Штурм", в его оборонном ведомстве не знают, как руководить этим специфическим контингентом.

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Она предполагает, что российские силовики просто не хотят ездить по России и общаться с зеками. И хоть сейчас вербовка все еще продолжается, но энтузиазм упал.

Руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин, как бывший преступник, понимал методику общения с ними и, вероятно, передал это своим командирам.

"Министерство обороны России, слава Богу, глупые, ленивые и коррумпированные, так же они ведут себя и в тюрьмах, просто туда не приезжают", — считает правозащитник.

А вот самому Пригожину, по ее словам, запретили вербовать зеков в России.

"Я так понимаю, что сейчас он откатывается назад в Африку. То есть на позиции, где он был год назад", – сказала спикер.

Романова говорит, что есть еще одна немаловажная проблема с вербовкой зэков. В тюрьмы РФ теперь пришли из других частных военных кампаний. До этого Пригожин сохранял свою монополию, а ныне там охотится ЧВК "Патриот", связанная с Сергеем Шойгу и более опасные ЧВК олигарха Игоря Алтушкина и Олега Дерипаски.

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"Путин на днях будет встречаться с российскими олигархами, будет говорить в том числе и об этом. Частные военные кампании в России до сих пор запрещены, но Путин сам их стимулирует", – сказала она.

Что касается самих российских арестантов, то они соглашаются идти на фронт, видя в этом единственный путь выйти из тюрьмы, ведь условия там ухудшаются каждый день. Постоянно происходят избиения, изнасилования и т.д.

Она предполагает, что из-за проблем с вербовкой, министерство обороны и ЧВК перейдут на "охоту" за "чьими родителями и детьми".

"Тогда мы увидим, изменится ли настроение. Я думаю, что нет, ведь Россия распухла и раскисла, это сейчас обездвиженная туша", – сказала она.

Напомним, ранее Ольга Романова информировала, что владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин проиграл первый раунд боя с российской политической элитой. Теперь его снова вернут в Африку защищать интересы Путина, а через несколько лет могут просто "убрать".

Майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман сообщал, что благодаря успешным действиям украинских защитников в районе Бахмута уже сейчас можно считать, что ЧВК "Вагнер" не является мощной группировкой. По его данным, ранее численность "вагнеровцев" могла достигать 45 тысяч, но сейчас их осталось около 7 тысяч.

В ISW заявляют, что конфликт между Минобороны России и руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, вероятно, добился своего апогея на фоне Бахмутской битвы. Российское руководство планирует свергнуть вину за провалы "мобиков" на войне в Украине на Пригожина и его "вагнеровцев".

По данным СМИ, сейчас в России в состав боевиков "Вагнер" набирают бывших пациентов психдиспансеров. При записи в ЧВК у мужчин не требуют никаких справок, серьезного медицинского обследования не проводят.

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