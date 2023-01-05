"Бей х*хлов – спасай Россию": россиянки из Сахалина поздравили оккупантов с Новым годом

Жители Сахалина записали видеопоздравления с Новым годом для захватчиков, в котором пожелали "скорой победы над врагом".

Ненависть к украинцам разжигают не только "рупоры" кремлевской пропаганды, такие как Соловьев, Симоньян и другие. Многие простые россияне также вместо того, чтобы требовать от путинского режима прекратить войну, продолжают поддерживать так называемую "спецоперацию".

Так, жители далекого Сахалина, расположенного за около 9 тыс. км, вместе с детьми записали видеопоздравления с Новым годом воюющим в Украине оккупантам. Соответствующее видео появилось в Сети.

"Мы разобьем врага (то есть украинцев), победа будет за нами. Бей х*хлов – спасай Россию", – отмечают женщины на видео.

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Призывы к уничтожению украинского народа часто звучат на федеральных российских телеканалах.

К примеру, российский пропагандист Антон Красовский вместе с гостем обсудили в эфире прокремлевского канала Russia Today, как надо уничтожать украинских детей.

Слова Красовского вызвали недовольство даже у самых пропагандистов и простых россиян, назвавших его украинским "шпионом".

Обычные россияне очень часто разделяют мнение пропагандистов, о чем свидетельствуют перехваченные украинской разведкой разговоры оккупантов со своими родственниками в РФ.

Так, в одном из перехваченных разговоров оккупант заявил, что украинских детей "нужно еще душить в утробе" матери.

В апреле 2022 года СБУ опубликовала перехваченный разговор российского оккупанта и его жены, который призывал своего мужа издеваться над украинками.

"Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно?", – сказала жена своему мужу-оккупанту, одновременно смеясь в трубку.

СБУ установила его личность и объявила в государственный и международный розыск.

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