Бей своих, чтобы чужие боялись: российские военные в Херсонской области расстреляли своих же "мобиков"

Снаряд попал в палатку к мобилизованным "ДНРовцам".
Вблизи оккупированного населенного пункта Цукуры в Херсонской области оккупанты обстреляли позиции мобилизованных из террористической республики "ДНР". 14 военных погибли и 7 получили ранения.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов во время онлайн-брифинга 1 декабря.
"24 ноября артиллерийское подразделение вооруженных сил РФ обстреляло позиции мобилизованных 1-го армейского корпуса "Донецк" российских оккупационных войск на юго-западной окраине населенного пункта Цукуры временно оккупированной территории Херсонской области. В результате попадания 152-миллиметрового снаряда в палатку получили ранения" — отметил Громов.
Потери российской армии
За 9 месяцев полномасштабного вторжения российская армия, по данным Генерального штаба ВСУ, потеряла личный состав около 89 440 человек. Данные уточняются. За ноябрь Силы обороны Украины установили рекорд по уничтожению российских оккупантов – 17 тысяч захватчиков.
В Минобороны Украины заявили, что мобилизация в РФ не изменила существенную ситуацию на фронте. "Мобики" избегают боевых столкновений, а из- за огромных потерь профессиональный уровень российской армии существенно снизился.
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