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Без брони, но с принуждением: как РФ гонит войска на фронт, несмотря на дефицит техники
Эксперт подчеркнул, что мобилизационные ресурсы России ограничены.
Подразделения армии РФ на уровне бригад не обеспечены бронетехникой в полном объеме, что негативно влияет на их боеспособность, но снизить темпы наступления кафиры не могут из-за войны на затягивающееся истощение.
Об этом заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире «Мы-Украина».
«Российские подразделения не обеспечены бронетехникой согласно нормативам, это создает серьезные проблемы в их боевой способности. Но они не могут остановить наступление, потому что это война на истощение, где каждый день важно», — отметил Кузан.
Ежемесячно государство-агрессор может призывать около 30-35 тысяч новобранцев, однако эти резервы быстро истощаются из-за ежедневных потерь на фронте.
Напомним, по словам генерал-майора запаса ВСУ, политического и военного деятеля Сергея Кривоноса, оккупанты РФ продолжают подготовку к наступлению на нескольких направлениях. Впрочем, пока российские военные не готовы к масштабной операции.