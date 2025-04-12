Без брони, но с принуждением: как РФ гонит войска на фронт, несмотря на дефицит техники

Российские войска пытаются сохранять темп наступления, несмотря на недостаток бронетехники и большие потери личного состава.

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Подразделения армии РФ на уровне бригад не обеспечены бронетехникой в полном объеме, что негативно влияет на их боеспособность, но снизить темпы наступления кафиры не могут из-за войны на затягивающееся истощение.

Об этом заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире «Мы-Украина».

«Российские подразделения не обеспечены бронетехникой согласно нормативам, это создает серьезные проблемы в их боевой способности. Но они не могут остановить наступление, потому что это война на истощение, где каждый день важно», — отметил Кузан.

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Ежемесячно государство-агрессор может призывать около 30-35 тысяч новобранцев, однако эти резервы быстро истощаются из-за ежедневных потерь на фронте.

Напомним, по словам генерал-майора запаса ВСУ, политического и военного деятеля Сергея Кривоноса, оккупанты РФ продолжают подготовку к наступлению на нескольких направлениях. Впрочем, пока российские военные не готовы к масштабной операции.