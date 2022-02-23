Без еды в холодных автобусах: рожениц с младенцами принудительно вывозят из ОРДЛО в Россию

Без еды в холодных автобусах: рожениц с младенцами принудительно вывозят из ОРДЛО в Россию

Женщин с младенцами принудительно вывозят.

На временно оккупированной территории Донецкой области совершаются противоправные действия в отношении рожениц. Незаконно вывезенные женщины с младенцами вынуждены находиться в бесчеловечных условиях.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

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“На вторые сутки после родов женщин и младенцев выписывают из роддомов для дальнейшей принудительной эвакуации в Российскую Федерацию. Незаконно вывезенные женщины с детьми вынуждены по несколько суток находиться без еды и сна в неотапливаемых автобусах и временных палатках без надлежащих условий: воды, пищи, детских смесей, средств гигиены, соответствующей сезонной одежды”, — отметила Денисова.

Она подчеркнула, что такие действия РФ угрожают жизни и здоровью женщин и детей, нарушается их право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, гарантированные статьей 3 Всеобщей декларации прав человека.

Ранее стало известно, что на оккупированных территориях боевики "ЛДНР" принудительно мобилизуют мужчин. По словам местных жителей, облавы устраивают прямо в центре Луганска.

По состоянию на воскресенье, 20 февраля, около 4 тысяч мужчин уже мобилизовали, сообщил основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский. По его словам, "власть республик" призывает на службу мужчин, имеющих российские паспорта, "ДНР" и "ЛНР". Но выезд запрещен для всех мужчин призывного возраста.

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Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и подписал соответствующий указ. 22 февраля решение Путина поддержала Госдума России.

В МИД РФ заявили, что Россия признает независимость оккупированных территорий украинского Донбасса в пределах территорий, контролируемых сейчас подконтрольными России боевиками.

Согласно указу о признании "Л/ДНР" Путин поручил Министерству обороны "обеспечить осуществление Вооруженными силами РФ функций по обеспечению мира" в ОРДЛО до подписания с ними "договоров о дружбе и сотрудничестве", то есть фактически ввести российские войска на оккупированный Донбасс. Технику в Донецке зафиксировали уже во время выступления Путина.

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