Без электроэнергии и тепла: в ООН назвали "критической" гуманитарную ситуацию на юге Украины

Представитель ООН подчеркнул, что продолжение финансирования Украины важно, особенно в зимние месяцы.

В ООН заявили, что ситуация в городах на юге Украины, а именно в Николаеве и Херсоне остается "критической"

Об этом пишет CNN.

Спикер ООН Стефан Дюжаррик сказал, что координатор гуманитарных вопросов Дениз Браун посетила два южных города на выходных. Браун сообщила, что бегущие из Херсона люди едут в Николаев.

"Некоторые пункты обогрева уже созданы в Николаеве. Гуманитарные работники снабжают необходимыми материалами и генераторами, чтобы эти места работали", – сказал Дюжаррик.

Впрочем, и в Николаеве почти четверть миллиона людей сталкиваются с отсутствием тепла, воды и света.

В ООН отметили, что надеются при поддержке властей покрыть основные потребности людей в Херсоне, если будет возможно поддерживать тот же уровень помощи, который был направлен в последние две недели.

"Однако ситуация с водой, отоплением и электричеством остается ужасающей, хотя подача электроэнергии постепенно восстанавливается", – сказал представитель ООН.

Как отмечают в ООН, в этом году доноры предоставили $3,1 млрд гуманитарной помощи, но Дюжаррик сказал, что продолжение финансирования важно, особенно в зимние месяцы.

"Мы обеспокоены тяжелым положением гражданского населения в Украине, особенно с наступлением зимы. Работаем над тем, чтобы поддержать людей услугами и материалами, чтобы убедиться, что они могут быть защищены и согреться", – сказал Дюжаррик.

Ситуация в Херсоне и Николаеве

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил жителей области о масштабных отключениях света.

В Николаеве от 23 ноября также начали работать "Пункти незламності". При длительном аварийном отключении электроэнергии в пунктах люди могут подзарядить гаджеты, воспользоваться Интернетом или согреться.

В недавно освободившемся Херсоне наконец-то появилась электроэнергия. Свет сначала дают на критическую инфраструктуру города, а дальше подключат бытовых потребителей.

Из-за постоянных российских обстрелов из больниц Херсона проводят эвакуацию пациентов.

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