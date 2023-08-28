Без этого деоккупация Крыма невозможна: полковник СБУ назвал условия для освобождения полуострова

Освобождение Крыма от окупантов невозможно без освобождения Херсонщины и Запорожской области.

Об этом заявил народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

По словам Костенко, Россия сделает "жест доброй воли" в Крыму, но для этого должны сложиться обстоятельства именно военным путём.

"В Крыму есть политическая путинская составляющая. Для них Крым очень важен. Можно сравнить это с деоккупацией Херсона. Херсон и Крым имели между собой две важные составляющие, которые влияют на политическую и военную деоккупацию", — отметил Костенко.

По словам полковника СБУ, деоккупация Крыма невозможна без увольнения Херсонщины и Запорожской области.

Он добавил, что Крым важен для главы Кремля. В результате оккупации Крыма Путин удержался у власти, получил популярность.

"Он смог противопоставить себя миру, показать, что он возвращает земли. Херсон тоже для Путина был очень важен. Потому что по факту полномасштабного вторжения в Украину Херсон был единственным областным центром, который РФ смогла захватить. И это единственное, что можно было политически". подать. Также правобережная местность была важна для Путина. Это продвижение на Николаев, Одессу, Молдову, отрезание от Черного моря. Но Украина не дала этого сделать", — подчеркнул Костенко.

Он добавил, что уволив Херсон, ВСУ заставили Россию забыть политические лозунги.

"Убегая из Херсона, они начали учитывать только военную составляющую. Если мы сделаем что-то подобное в Крыму – перебьем Крымский мост, запретим судоходство в Черном море с помощью дронов – камикадзе, уничтожим пункты управления, склады хранения. Когда Крым станет островом, тогда россияне подумают, имеет ли смысл защищать Крым и как это им делать", — добавил Костенко.

Между тем после уничтожения Чонгарского и Генического мостов у россиян останется только один путь – через Армянск. Оккупанты могут оказаться в окружении Херсонской области, когда ВСУ будут освобождать левобережье области.

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