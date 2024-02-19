Без этого нам войну не выиграть: майор ВСУ Жорин рассказал, какой должна быть мобилизация

В Украине продолжают работать над законопроектом о мобилизации. Она крайне необходима для того, чтобы Вооруженные Силы Украины могли держаться, обороняться и контратаковать врага.

Об этом сказал майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в комментарии "24 Каналу". В то же время он отметил, какие важные аспекты следует учесть нардепам при принятии закона о мобилизации.

Мобилизация должна быть постоянной

На сегодняшний день мобилизация – это неотъемлемая часть украинской жизни. Как отметил Жорин, она должна быть постоянной, поскольку войско должно регулярно пополняться. Враг применяет на поле боя безумные силы, даже учитывая все маневры, современные технологии и т.д., без живого человека Украине эту войну не выиграть.

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"Я считаю, что, прежде всего, очень важно уменьшить призывной возраст. Снять соответствующие ограничения с людей, имеющих судимость. Также, по моему мнению, на учет в обязательном порядке должны стать абсолютно все мужчины, чтобы страна потом могла не ловить, а выбирать, кто из этих мужчин действительно нужен на фронте, а кто должен работать на своих гражданских профессиях", – заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады.

Майор ВСУ надеется, что обстоятельства и события, произошедшие в Авдеевке, наконец-то ответят на один простой вопрос – мобилизация это жизненная необходимость. Она коснется и будет касаться абсолютно всех и без нее никак.

"Это комплекс больших мероприятий, который должен начинаться даже не с призыва, не с учета, а с подготовки гражданского населения к современным реалиям — к войне с Россией. Без этого нам войну не выиграть", — добавил Жорин.

Как 3 ОШБр наладила процесс набора бойцов

Заместитель командира 3 ОШБр рассказал, что большинство ошибочно полагают, что набор в бригаду происходит исключительно благодаря рекрутинговому центру или билбордам по городам. Третья штурмовая бригада действительно развернула свою собственную рекрутинговую кампанию, однако также набирает солдат из центров комплектации и среди мобилизованных.

"Это неправда, что среди мобилизованных нет хороших кадров. Очень много опытных и профессиональных бойцов есть среди мобилизационного ресурса и они также выполняют задачи в рядах 3-й штурмовой бригады", — отметил он.

Жорин убежден, что люди присоединяются к 3 ОШБр благодаря тому, что в бригаде работают над рекрутингом, подготовкой и тем, чтобы внутри подразделения была справедливость и авторитет.

"Мы даем людям ответы на все вопросы, учим их и готовим к тому, что их ждет", – подытожил майор ВСУ.

Напомним, военный эксперт Петр Черник назвал два основных условия весеннего контрнаступления.

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