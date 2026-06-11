Без этого не летают «Шахеды»: «Флэш» объяснил, почему Украина нанесла удар по Чебоксарам

Удар по заводу в Чебоксарах

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За время полномасштабной войны Украина неоднократно атаковала российские Чебоксары и очередная атака в ночь на 10 июня имеет конкретное объяснение.

Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов.

Он отметил, что у России много предприятий, однако лишь часть из них производит уникальную и критически важную военную высокотехнологичную продукцию. Посреди таковых — предприятие ВНИИР «Прогресс», расположенное в Чебоксарах.

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«Именно производит системы спутниковой навигации, без которых точно не летают „Шахеды“, не попадают в цель „КАБы“ и реактивные дроны, могут терять точность „Искандеры“ и плохо ориентируются „Орланы“. Наверное, многим знакомая под названием CRPA антенна „Комета“, выпускаемая этим заводом», — объяснил советник главы Минобороны.

Сергей Флеш подчеркнул, что это предприятие производит продукцию не для обороны, а для использования в войне против гражданских и терроре.

Мы ранее информировали, что украинские ракеты FP-5 «Фламинго» снова ударили по заводу «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах, расположенном примерно в 1000 км от Украины.

Позже Генеральный штаб ВСУ уточнил результаты поражения трех целей на территории России.

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