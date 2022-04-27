Без гуманитарных коридоров: из Попасной эвакуировали 58 человек — ОВА

Луганская область потерпает от обстрелов россиян, власти призывают людей эвакуироваться из региона.

27 апреля, несмотря на закрытые гуманитарные коридоры, из Попасной в Луганской области удалось эвакуировать 58 человек.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Да, опасно. Но важно, что люди хотят спастись. Почти каждый день 40, 60, 80 попаснян выбирают жизнь и уезжают. Сегодня уже 58. И мы продолжаем помогать в эвакуации. Пока это возможно. Потому что на "гуманитарные коридоры" мы уже не рассчитываем – договариваться с россиянами почти невозможно. Им безразлично на жизнь украинцев, нам – нет", - подчеркнул он.

Напомним, утром по Горной общине в Луганской области нанесен авиаудар, один человек погиб.

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