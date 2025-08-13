Без изменения границ и референдума: как Украину могут заставить уступить территории

России предлагают «палестинскую модель» оккупации украинских территорий / © Associated Press

Реклама

США и Россия обсуждали израильскую оккупацию Западного берега как модель для прекращения войны в Украине. Согласно этому сценарию Россия могла бы получить военный и экономический контроль над оккупированными украинскими территориями под руководством собственного органа управления, имитируя таким образом фактическое правление Израиля на палестинских территориях, захваченных в 1967 году.

Об этом пишет The Times со ссылкой на источник, близкий к Совету национальной безопасности США.

По информации издания, эту идею обсуждал несколько недель назад Стив Уиткофф, спецпредставитель президента США Дональда Трампа.

Реклама

Как работает "модель Западного берега"

Согласно этой идее, границы Украины формально не изменятся, так же как границы Западного берега не менялись в течение 58 лет, но территория будет оставаться под российским контролем.

"Это будет просто как оккупация Израилем Западного берега. С губернатором, с экономической ситуацией, ориентирующейся на Россию, а не на Украину. Но это все равно будет Украина, потому что... Украина никогда не откажется от своего суверенитета. Но реальность такова, что это будет оккупированная территория, и моделью является Палестина", — пояснил собеседник издания.

Напомним, что израильские войска захватили Западный берег – землю между Израилем и рекой Иордан – у иорданских сил во время Шестидневной войны 1967 года. Сегодня Израиль сохраняет общий контроль над территорией, хотя с 1990-х годов палестинское правительство, известное как Палестинская автономия, управляет большинством городов. Палестинцы должны проходить через израильские военные блокпосты и патрули и получать разрешения из Израиля для поездок между Западным берегом и другими палестинскими территориями.

Что говорит международное право и Белый дом

Эта модель, которую, как считают, поддерживает Стив Уиткофф, позволяет обойти конституционные барьеры Украины по поводу уступок по территориям без проведения всеукраинского референдума. В то же время, президент Владимир Зеленский неоднократно отказывался от идеи передачи территорий, но модель оккупации может быть механизмом для достижения перемирия после трех с половиной лет войны.

Реклама

Важно отметить, что оккупация Израилем Западного берега была признана незаконной Международным судом ООН. Хотя США не признают решение этого суда, а Россия признает частично, это является важным юридическим прецедентом. Кроме того, ООН приняла резолюцию, призвавшую Израиль прекратить оккупацию, вывести свои войска, прекратить поселенческую деятельность и демонтировать разделительную стену. Израиль и США проголосовали против этой резолюции, а Великобритания воздержалась.

Почему рассматривается такой вариант

Этот сценарий, по мнению некоторых американских переговорщиков, просто отражает реалии войны и нежелание других стран непосредственно участвовать в боевых действиях против России. В этом контексте все, что остается – это установить точные пределы российской оккупации.

Такую позицию ранее высказывал и Себастьян Горка, старший директор Трампа по борьбе с терроризмом. В майском интервью он сказал: "Мы живем в реальном мире. Администрация Трампа живет в реальном мире. Мы признаем реальность на местах… У нас есть один приоритет превыше всего, будь то Ближний Восток или Украина. Это остановить кровопролитие. Все остальное — потом".

Израильская оккупация Западного берега критикуется за создание поселений, которые нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН и международное право, поскольку они захватывают землю и создают двухступенчатую систему гражданства. Граждане Израиля, проживающие на Западном берегу или проезжающие через него, подчиняются израильскому законодательству, в то время как палестинские гражданские лица подчиняются военному праву и военному положению и не могут голосовать на национальных выборах Израиля.

Реклама

Напомним, Трамп ответил, что будет, если Путин не согласится прекратить войну. Американский президент не исключает, что после встречи с Путиным он может быстро организовать саммит с участием РФ, США и Украины.