Без красных линий: в Newsweek назвали пять вариантов размещения войск НАТО в Украине

В Newsweek проанализировали, могут ли войска НАТО оказаться на территории Украины и чем в таком случае они будут заниматься.

Попытка президента Франции Эммануэля Макрона ввести французский контингент в Украину может оказаться первым домино официального военного присутствия НАТО в раздираемой войной стране.

Об этом говорится в материале Newsweek.

Что могли бы делать французские войска в Украине

Николя Тенцер, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики и автор книги "Нотр Герр", рассказал, что инициатива Макрона "очень искренняя".

По его словам, Макрон считает, что позиции Германии и США недостаточно, потому французы должны взять на себя инициативу.

"По моему мнению, он очень четко заявил, что больше не может быть красных линий. Сейчас нет абсолютно никакого табу", – говорит Тенцер.

Экс-сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак сказал Newsweek, что не ожидает французских войск на фронте.

"Сейчас у французских солдат нет военного опыта, я имею в виду реальный опыт ведения современной войны. Но к этому этапу у них появится опыт работы с настоящими траншеями, с настоящими дронами над головами, настоящими минными полями, настоящими металлическими ежами, колючей проволокой и тому подобное", – говорит эксперт.

Бригады по ремонту вооружения, экспертные советники и другой персонал материально-технической поддержки будут особенно полезны, добавил Ступак.

"Но учебные миссии были бы менее ценными. Чему бы вы могли научить украинских военных, воюющих более двух лет", – откровенно сказал эксперт.

Где будут базироваться

"Я абсолютно уверен, что французские солдаты, в случае их развертывания, не будут участвовать в боевых действиях. Скорее всего, французские войска могут быть развернуты в напряженных приграничных районах с Беларусью и прокремлевским сепаратистским молдавским регионом Приднестровья", – пояснил он.

По мнению эксперта, французские солдаты были бы очень полезны как пограничники.

"В этом случае украинский генштаб мог бы освободить часть украинских военных от линии границы и отправить их на передовую, а также часть техники", – отметил Ступак.

В феврале министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заверил, что любые развернутые в Украине французские войска не будут отправлены в зону боевых действий.

В Newsweek считают, что размещение войск Франции или любого другого союзника НАТО на фронте рисковало бы прямой конфронтацией с российскими войсками.

"Даже в ключевых городах вблизи фронта, таких как Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон и Одесса, опасность российских артиллерийских и ракетных ударов постоянна", — рассуждают авторы статьи.

Военный эксперт Ступак согласился, что действительно риск не будет оправданным: "Представьте себе, что какое-то количество французских солдат погибло. Что дальше? Объявит ли президент Франции войну России? Нет. Активируют ли они статью 5? Нет. Пошлет ли президент Макрон новую партию французских солдат вместо погибших? Нет".

Кто может присоединиться к силам Франции

Однако размещение войск Франции может создать прецедент и облегчить другим странам последовать их примеру. "Это может быть первое домино", – предположил Ступак.

Николя Тенцер считает, что Париж вряд ли будет действовать самостоятельно. "Должно быть четыре, пять или шесть других стран, которые имеют такую же миссию", – сказал он. Среди вероятных кандидатов Тенцер называет страны Балтии, Польшу, Чехию и, возможно, некоторые скандинавские страны.

Пять вариантов развития событий

Тенцер предложил пять вариантов. Первый будет выполнять функции поддержки и консультирования.

Второй будет официальной миссией, которая поможет определить цели для британско-французских крылатых ракет Storm Shadow/SCALP и обеспечит техническое обслуживание ключевой военной техники, включая западные истребители, которые, как ожидается, прибудут в этом году.

Третий будет более рискованным. "Если мы немедленно не включим Украину в НАТО, то у нас может быть НАТО в Украине".

"Если у нас будут какие-то войска НАТО в Украине, это будет способом сдерживания России. Потому что, конечно, Россия не пойдет на риск нанести удар по войскам НАТО, потому что тогда из всех стран эти войска могут активировать статью 5 НАТО. Это безусловно, будет слишком опасно для России", – говорит французский эксперт.

По его словам, натовские войска придут со своими противоракетными щитами, что будет очень полезно для украинского народа.

Четвертое: помощь в наступательных операциях, но без нахождения на линии столкновения. Речь идет о ракетных ударах по силам РФ.

Пятый и последний вариант, который, по словам Тензера, "пока безусловно не является тем, что подразумевает Макрон, и, несомненно, он сейчас неприемлем" – это прямое вовлечение в боевые действия.

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о намерениях президента Франции Эммануэля Макрона ввести войска в Украину. По его словам, отправка военных в Украину вероятно в случае возможного прорыва РФ на Киев или Одессу.

По информации издания Le Monde, Макрон предполагал отправку войск в Одессу в ближайшем году.

Глава МИД Кулеба пояснил, что на самом деле предполагает идея Макрона об отправке войск в Украину.

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