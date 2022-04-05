Без креатива и методами войны с 1944 года: военный аналитик подытожил, почему россияне уже перешли к плану "F"

Российские воздушные силы неорганизованы, плохо подготовлены и не очень хорошо оснащены, утверждает эксперт

Австрийский военный аналитик, эксперт по применению боевой авиации Томас Купер в интервью Руслану Шарипову для ТСН оценил действия украинцев в войне с Россией и назвал просчеты не только россиян, но и "натовских" экспертов.

- Могли бы вы подытожить эти 38 дней войны? Какие у вас были ожидания в первые дни войны, совпали ли эти ожидания с реальностью? Что больше всего вас поразило в этой войне? И каков промежуточный итог?

- Большое спасибо за возможность говорить с украинской аудиторией, очень ценю такую возможность. Что касается итогов 38 дней войны, то первые ожидания были продиктованы докладами НАТО. Все ожидали скорого падения Украины, что Россия пройдет по всей стране где-то через 3 дня, или через 3 недели. Потому что россияне пришли с большими силами, очень подготовленные. И репутация украинской армии была достаточно слаба из-за многочисленного "натовских" докладов и также от западной разведки.

Что было самым большим сюрпризом? Самым большим сюрпризом для меня стало поражение российских воздушно-десантных сил в аэропорту Гостомеля – это первое. Второе — это тот факт, что две русские армии с высокой репутацией: первая гвардейская танковая армия и вторая общевойсковая гвардейская армии де-факто развалились во время продвижения в Киев с восточной стороны. Это тоже стало одним из самых больших сюрпризов.

– Вы вспомнили западную разведку. Они провалили оценку этой ситуации и мы знаем, что глава французской разведки уволен, потому что он дал неправильную оценку, как будет развиваться война. Но почему? Какова была главная причина этой неудачи разведок? Они недооценили украинцев и переоценили россиян?

- Оба варианта. С одной стороны, они недооценили украинцев. Генералы думали что-то вроде того, что если украинцы не действуют как "натовские" войска, то они поступают неправильно. Это типичное западное превосходство. Западные военные теоретики имеют очень мало реального военного опыта. Они считают, что всегда делают как можно лучше. Они считают, что они единственные, кто делает все правильно. И если украинцы не организуются, не тренируются, не дерутся так, как они того ожидали, или как они им советовали, то украинцы действуют неправильно, что они некомпетентны, коррумпированы и так далее.

Такой вывод делали и россияне. Мы не должны забывать, что россияне очень зависят от того, что скажет их разведка о западной разведке. И так получилось, что де-факто западная разведка подтвердила ожидания россиян, подтвердила российские иллюзии, что украинцы не будут биться, что украинцы не могут драться, что они некомпетентны и так далее... Все это циркулировало по кругу. Западные разведки подтверждали русские иллюзии, путинские иллюзии.

Сколько еще будет продолжаться война – прокомментировал австрийский военный эксперт

– Сейчас циркулирует информация о том, что россияне покидают Киевскую и Черниговскую области, уходят из северных регионов. Что происходит, как вы думаете?

– Российскими войсками в Украине руководит командование Западного военного округа и Южного военного округа. Основываясь на опыте своих поражений, они сейчас адаптируют свое планирование. Конечно, они должны делать это с разрешения и в координации с Путиным, потому что именно он говорит свое последнее слово и принимает решение. План "А" заключался в том, чтобы сбросить украинское правительство, захватить Киев и это все. Но этот план провалился. Затем они переключились на план "В", который заключался в том, чтобы окружить Киев продвинуться в Николаев, Херсон и Одессу. И это не сработало. Все завершилось большими потерями русских воздушно-десантных сил 28 февраля и началом марта. Особенно в Вознесенске, но также на западе и севере Киева. Тогда они переключились к плану "С", который заключался в том, чтобы продолжить эту операцию с тяжелыми механизированными силами и здесь они понесли тяжелые потери. Затем был план "D, чтобы осадить хотя бы Киев и он тоже провалился. Тогда был план "Е", чтобы захватить Донецкую и Луганскую области. Это был минималистический план. Его идея заключалась в том, чтобы отвести войска второй армии с севера и передислоцировать их в восточную Украину. Это было около 8-9 дней назад. И сейчас они приходят, я бы так назвал, к плану "F", который с одной стороны включает в себя предварительный план, что значит захватить Луганскую и Донецкую области плюс Мариуполь Этот план также предусматривает содержание Херсона, которые будут пытаться захватить там как можно больше территорий и удерживать юг и восток Украины под своим контролем.

– Вы один из лучших экспертов военно-воздушных операций, что можете сказать о достижении Россией своих целей в воздухе, об эффективности российских воздушных сил?

– Дело в том, что российские воздушные силы неорганизованы, плохо подготовлены и не очень хорошо оснащены. Вы должны понимать, что российские воздушные силы – это тактические силы и они созданы для того, чтобы поддерживать наземные войска. Они действуют в 150 километрах вперед от линии фронта, но не дальше. И это то, что они сейчас делают. Большинство времени их Су-24 и Су-30 просто бомбят украинскую армию на земле. И ваши военные вам больше расскажут, насколько это эффективно. Суть в том, что Россия не может делать больше этого. Чтобы поражать цели глубже по линии фронта, имеется в виду южная, центральная и западная Украина. Для бомбардировки тех территорий Россия использует "Искандеры", баллистические ракеты, крылатые ракеты. Мы должны принять тот факт, что российский стиль ведения войны совершенно отличается от западного стиля ведения войны. Если бы запад шел войной в Украину, воздушные войска были бы повсюду, они бомбили бы все, что они могли с воздуха. У россиян не так. Они делают упор на наземные войска. Их воздушные силы – это лишь поддержка наземным войскам.

Также читайте На Прикарпатье простились с двумя братьями-россиянами, героически защищавшими Украину

– Если я понял вас правильно, эффективность украинских сухопутных войск играет ключевую роль в этой войне?

- Безусловно, украинский Генштаб нашел способ разбрасывать эти войска и держать их под контролем. Им обеспечили также отличную коммуникацию, что позволило местным командующим слаженно работать с небольшими группами. Вы можете видеть это на видео, где 5-6 армейцев где-то стреляют одним антитанковым комплексом, или снайпер стреляет в россиян, бежит, садится в машину, или броневик, меняет позицию и делает то же самое снова. Следовательно возникает ситуация, когда один российский батальон, тактическая группа, около сотни машин продвигается по дороге и они сталкиваются не с одной такой группой, а с 10, или 15, и они окружают вокруг, и стреляют по ним с разных позиций, и в разное время. Это значит, что россияне не могут расслабиться. Они не могут быстро продвигаться, им постоянно нужно выискивать эти маленькие группы украинских солдат. До этого они направляли артиллерийский огонь батареи, чтобы поразить 5-6 украинских солдат, но это безумие. Это требует много амуниции, а затем возникает проблема со снабжением. Плюс российские силы не могут обнаруживать столь маленькие группы армейцев. Украинские силы пытаются выиграть время и пространство, они уходят, позволяют России зайти дальше, а затем наносят им удары. Из-за этого россияне теряют 15-20 автомобилей благодаря удару украинских сил и десятки военных погибают. Именно это сломало российское продвижение в Киев. В Харькове тоже самое мы имеем.

Это очень умная тактика. То есть, украинцы создали несколько оригинальное. На западе эту тактику называют "высокотехнологичным партизанством". Потому что украинцы используют очень продвинутое оружие, но силами столь небольших партизанских группировок.

Проблема россиян - в отсутствии креативности. Они пытались решить эти вопросы благодаря созданию тактически батальонных групп, но они направлены на экспедицию против слабого оппонента, а не против сильного, как украинцы. Сейчас я не вижу, что они реагируют достаточно быстро адаптироваться. Потребуется много времени, чтобы научить их собственные войска и командование, офицеров. Это занимает месяцы, если не годы. Особенно учитывая, что они были привязаны к военной доктрине с традиционными методами войны с 1944 года, а это 70-75 лет. Так что это не произойдет в России за одну ночь. У них займет много времени, чтобы перестроиться.

Читайте также:

Исследования освобожденных городков вблизи Киева открывают все новые зверства россиян

США прогнозируют длительную войну в Украине и готовы оказать военную и прокурорскую поддержку, чтобы наказать преступников

Просчет пропаганды: россияне приписали пытки своим военным украинцу, умершему еще 5 лет назад