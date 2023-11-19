"Без критических разрушений": Игнат прокомментировал ночную атаку по Украине

Россия снова ночью нанесла удар по мирным украинским городам. Враг запустил по нашей территории 20 "Шахедов", однако значительную часть из них удалось сбить.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"Без критических разрушений и жертв. Враг пытается поражать объекты критической инфраструктуры, возможно, какие-то военные объекты. Отметим, что 15 из 20 – отличный результат, противовоздушная оборона делает все возможное для того, чтобы приближать его к 100%. Поступают системы противовоздушной обороны. Мы слышали положительные сигналы от многих стран, которые будут усиливать наше ПВО", — сказал он.

Что известно о ночной атаке 19 ноября

В ночь на 19 ноября оккупанты атаковали Украину ударными дронами типа "Shahed". Украинская противовоздушная оборона сбила 15 российских беспилотников.

В общей сложности россияне запустили 20 ударных дронов с севера — из Курской области. Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской и Черкасской областях.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал, что тревога продолжалась более 4 часов. По предварительным данным, украинские защитники сбили российский дрон в небе над Звенигородщиной. Обломками незначительно повреждены пять домов, а люди не пострадали.

В Киевской области, где тревога продолжалась почти 5 часов, в результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект, отметили в ОВА.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Пожар, возникший на месте попадания, ликвидирован.

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