Без личной явки в военкомат: в России придумали еще один способ мобилизации

В России идет скрытая мобилизация.
В Минобороны России предлагают разрешить постановку на военный учет без личной явки в военкомат.
Об этом пишет российское издание "Интерфакс".
Теперь постановка на военный учет, а также снятие с него возможны без личной явки в военкомат на основе данных государственных информационных ресурсов.
"Из документа следует, что если повестка не может быть лично вручена адресату или получена по почте, она считается врученной через семь дней с момента размещения в реестре повесток", — говорится в сообщении.
Кроме того, российским студентам предлагают принимать академический отпуск для того, чтобы принять участие в военной агрессии против Украины как "добровольцы".
Читайте также: