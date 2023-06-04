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Без личной явки в военкомат: в России придумали еще один способ мобилизации

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
484
Время на прочтение
1 мин
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Без личной явки в военкомат: в России придумали еще один способ мобилизации

Фото: УНИАН

В России идет скрытая мобилизация.

В Минобороны России предлагают разрешить постановку на военный учет без личной явки в военкомат.

Об этом пишет российское издание "Интерфакс".

Теперь постановка на военный учет, а также снятие с него возможны без личной явки в военкомат на основе данных государственных информационных ресурсов.

"Из документа следует, что если повестка не может быть лично вручена адресату или получена по почте, она считается врученной через семь дней с момента размещения в реестре повесток", — говорится в сообщении.

Кроме того, российским студентам предлагают принимать академический отпуск для того, чтобы принять участие в военной агрессии против Украины как "добровольцы".

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Дата публикации
Просмотры
484
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