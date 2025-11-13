ВСУ

Часть украинского общества воспринимает мобилизацию не как общее дело и необходимость, а нежелательный и принудительный процесс.

Такое мнение высказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в интервью «Главкому».

Он проанализировал растущую агрессию и неприязнь к военнослужащим территориальных центров комплектования.

Агрессия, возникшая до «бусификации»

Роман Истомин не соглашается с тезисом, что негативное отношение к ТЦК возникло исключительно из-за обвинений в «ловле» и «упаковке» граждан. Он напомнил, что публичные проявления агрессии начались гораздо раньше.

«Уже весной 2024 года мы вместе с журналистами снимали работу групп оповещения — это были обычные военнослужащие, которые сами прошли войну. Один из них несколько месяцев, как вернулся из российского плена. Они просто продолжали выполнять свой военный долг — пытались проверять документы и выписывать повестки на обновление данных. били, не „упаковывали“, не „ловили“, но они уже были виноваты», — рассказал спикер.

Как еще один пример, спикер привел конфликт с полтавским блоггером Романом Заволокой в июле 2023 года. Мужчина сначала показал военным средний палец, а затем плюнул в лицо бывшему десантнику.

«Негатив к ТЦК, по моему мнению, возник не из-за каких-либо действий со стороны наших военных, а из-за нежелания части общества принимать сам факт войны», — отметил Истомин.

По его словам, в начале вторжения все призывали верить в ВСУ, но не все были готовы лично присоединиться. Когда война затянулась, появилась опасная иллюзия — воевать лично не обязательно.

ТЦК как раздражитель

Истомин подчеркнул, что ТЦК стало символом не просто мобилизации, а скорее постоянным напоминанием о продолжающейся войне. Любое упоминание о воинской обязанности рассматривается как раздражитель.

«Поэтому любое упоминание о воинской обязанности воспринимается как раздражитель. Человеку проще верить в то, что вручение повестки на улице незаконно, или что „кто-то другой должен воевать“. Эти мифы активно подпитывают псевдоадвокаты и российские телеграмм-каналы. ТЦК стало символом не только самой мобилизации, но скорее напоминанием о продолжающейся войне. И потому любой инцидент с нами сразу становится громким заголовком», — объяснил спикер.

Он добавил, что, хотя ТЦК выполняет огромный объем работы, связанный с социальной поддержкой, учетом и координацией, обществу легче верить в «страшные истории», чем принимать военную реальность.

Необходимая откровенность на государственном уровне

Роман Истомин считает, что для изменения отношения общества к мобилизации властям необходимо перейти к максимально откровенному разговору. По его мнению, ошибкой стало успокоение граждан в начале войны и создание иллюзии, что победа будет скорой.

«Возможно, если бы с самого начала людям честно сказали, что это настоящая война и это надолго, отношение сегодня было бы совсем другое… Людей не готовили к тому, что мы боремся с большой страной, у которой есть ресурсы, оружие и мобилизационный потенциал. А самое страшное, что до сих пор многие продолжают верить, что мы сможем победить Россию без привлечения к войне абсолютно каждого гражданина», — отметил Истомин.

По его словам, людям нужно понять, чтобы без мобилизации военнообязанных, мы другими способами не сможем победить Россию:

«Но мобилизация — это не наказание, это способ выживания государства. И если мы хотим победить, то должны осознать: это общая ответственность всех — и тех, кто на фронте, и тех, кто работает в тылу», — отметил спикер.

Также он призвал власть системно говорить с людьми честно. И говорить все, как есть на самом деле.

«По-моему, нужно системно, на государственном уровне, наконец говорить с людьми откровенно. Не заигрывать с избирателями, а наконец публично сказать „мобилизация нам нужна“, „без мобилизации страна не выживет“, „кто не хочет, чтобы их принудительно мобилизовали пусть сам присоединяется к войску“», — отметил представитель ТЦК.

Напомним, представитель Полтавского ТЦК раскритиковал гражданские власти за провал оповещения. По его словам, органы местного самоуправления выполняют свою работу «для галочки», из-за чего «раздача» повесток стала неэффективной, а мужчины массово игнорируют вызовы.

А командир батальона беспилотных систем 29-й отдельной зенитно-ракетной бригады ХАМ заявил, что уже в следующем 2026 году мобилизационный возраст могут снизить до 23 лет.

Также сообщалось, на днях известное американское издание New York Times сообщило, что в городе Вилково в Одесской области якобы практически исчезли мужчины. Кроме того, по данным этого СМИ, ссылающегося на слова городского головы Матвея Иванова, в мэрии вроде бы он является единственным оставшимся мужчиной, а из 700 рыболовов-мужчин по состоянию на данный момент в городе осталось только 70.