Крымский мост / © Википедия

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Денис Штилерман, главный конструктор и совладелец компании Fire Point, опубликовал сообщение после сообщений о новых ударах по Крымскому мосту.

В нем он упомянул двух погибших друзей и коллег.

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«Посвящаем это памяти наших друзей и коллег Андрея и Юрия, без которых это было бы невозможно. RIP», - написал Штиллерман.

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Что известно об атаке на Крымский мост

Напомним, 16 ноября Крымский мост потерпел удар. оккупанты временно перекрыли автомобильное движение, из-за чего образовались пробки примерно из 2000 машин. В Керчи развернули оперативный штаб.

По сообщениям пабликов, боевая часть дрона упала на арку судоходного пролета со стороны Крыма, вызвав ее деформацию.

Ночью 17 ноября вблизи моста снова раздались мощные взрывы. Оккупационные власти сообщили о повторной атаке и перекрыли движение.

Впоследствии появилась информация об обвале арки автомобильной части моста в воду. Масштабы повреждений и возможность дальнейшей эксплуатации переправы уточняются.

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