Без нормальной жизни: Верещук призвала учителей в захваченных районах не работать на врага

Без нормальной жизни: Верещук призвала учителей в захваченных районах не работать на врага

Сейчас опускается железный занавес между цивилизацией и дикостью.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала педагогов на временно захваченных Россией территориях не сотрудничать с врагом, – об этом она написала в своем Telegram-канале.

Менее чем через три месяца начнется новый учебный год. Для многих родителей и педагогов это время принимать решение.

"Давайте честно: на временно оккупированных территориях, до их воссоединения с Украиной, нормальной жизни не будет. Кроме кучи юридических проблем есть еще одна — Украина будет воевать за свои земли: поэтому временно оккупированные территории могут быть зоной боевых действий. Здесь мы должны быть честными друг с другом", — добавила она.

Сейчас опускается железный занавес между цивилизацией и дикостью. Многие жители на временно оккупированных территориях сейчас решают для себя: с какой стороны забора они хотят оказаться: с этой или с той.

То, куда в сентябре уйдут учиться дети, может буквально определить судьбу: и детей, и родителей.

Что касается педагогов, особенно молодых, то неправильное решение сейчас может навсегда разрушить профессиональную жизнь.

"Не работайте на кафиров. Просто переезжайте на подконтрольную Правительству Украины территорию. Работа здесь вам найдется. Если будете работать на кафиров, юридической ответственности, возможно, вы избежите. Но, ваша карьера педагога на этом будет завершена. Также, обращаюсь к родителям. с временно оккупированных территорий: "Не ведите детей учиться в оккупантские учебные заведения. Переезжайте на подконтрольную территорию. Знаю, что тяжело. Понимаю, без своего жилья, без работы, без друзей очень тяжело. Но будущее здесь с нами, а не там с ними". Немножко терпения, и все наладится. Переживем и это. Дети потом будут благодарны", — резюмировала она.

Напомним, что ранее мы писали о том, что оккупанты продолжают принудительную интеграцию украинских детей в российское пространство.

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