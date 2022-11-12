Без новых обстрелов зимой отключения света будут на том же уровне, без коллапса – эксперт

Если будут нивелированы российские обстрелы или они значительно снизятся и усилится ПВО, то ожидать какого-то коллапса не стоит, убежден Владимир Омельченко.

Зимой в Украине будут постоянные отключения света, но это не перерастет в тотальный коллапс по всей стране.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире "Эспрессо".

"Если будут нивелированы российские обстрелы или они значительно уменьшатся и усилится ПВО, то ожидать какого-то коллапса неуместно. Я ожидаю, что зимой уровень отключений света будет оставаться примерно на том же уровне, который у нас есть. В Центре Украины могут быть больше отключений, потому что враг бьет туда, чтобы отрезать Киев от света. Будет базовый вариант: будут постоянные отключения зимой, но это не перерастет в тотальный коллапс по всей Украине", – считает эксперт.

В то же время 8 ноября глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий спрогнозировал, что если не будет новых обстрелов со стороны России, то ситуация с энергоснабжением в центральных и северных областях Украины улучшится через несколько дней.

Напомним, украинская разведка считает, что ракетный террор будет продолжаться. Цель россиян – это дестабилизация ситуации в Украине и распространение паники среди гражданских.

Когда отключили свет: лайфхаки от психотерапевта Олега Чабана

Читайте также: