БЕZ ОБМЕЖЕНЬ убрал букву Z из логотипа: "Не хотим ассоциироваться с теми, кто уничтожает наше государство"

Теперь название коллектива пишется так – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.
Известная украинская рок-группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ из-за войны России против Украины решила изменить свой логотип.
Так, музыканты убрали букву Z. Именно ее используют российские оккупанты для обозначения своей техники.
Теперь название коллектива пишется так – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Об этом знаменитости сообщили на официальной странице в Instagram.
"Было красиво, но стало еще лучше! Причина всем ясна. Мы не хотим каким-либо образом ассоциироваться с теми, кто уничтожает наше государство и наших людей", – сообщили артисты.
В ответ фанаты написали в комментариях, что уважают решение кумиров.
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