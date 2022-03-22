БЕZ ОБМЕЖЕНЬ убрал букву Z из логотипа: "Не хотим ассоциироваться с теми, кто уничтожает наше государство"

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ убрал букву Z из логотипа: "Не хотим ассоциироваться с теми, кто уничтожает наше государство"

Теперь название коллектива пишется так – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

Известная украинская рок-группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ из-за войны России против Украины решила изменить свой логотип.

Так, музыканты убрали букву Z. Именно ее используют российские оккупанты для обозначения своей техники.

Теперь название коллектива пишется так – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Об этом знаменитости сообщили на официальной странице в Instagram.

instagram.com/bezobmezhen

"Было красиво, но стало еще лучше! Причина всем ясна. Мы не хотим каким-либо образом ассоциироваться с теми, кто уничтожает наше государство и наших людей", – сообщили артисты.

В ответ фанаты написали в комментариях, что уважают решение кумиров.

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