Без ограничений на использование: Рада одобрила законопроект о гражданском оружии

Без ограничений на использование: Рада одобрила законопроект о гражданском оружии

Оружие нужно будет сдать после завершения военного положения.

Верховная Рада Украины приняла 14 законов и одно постановление, в частности, депутаты поддержали законопроект №7120 "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины".

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Текст законопроекта на сайте парламента отсутствует. По информации журналистов, законопроект предполагает, что граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства могут участвовать в обороне государства и получать огнестрельное оружие.

Те, кто получил оружие, не будут нести ответственность за его применение против российских оккупантов.

Однако, когда завершится военное положение, оружие и неиспользованные боеприпасы нужно вернуть в полцию не позднее, чем через 10 дней после прекращения или отмены действия военного положения в Украине.