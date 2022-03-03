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Без ограничений на использование: Рада одобрила законопроект о гражданском оружии

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Без ограничений на использование: Рада одобрила законопроект о гражданском оружии

Служба безопасности Украины

Оружие нужно будет сдать после завершения военного положения.

Верховная Рада Украины приняла 14 законов и одно постановление, в частности, депутаты поддержали законопроект №7120 "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины".

Текст законопроекта на сайте парламента отсутствует. По информации журналистов, законопроект предполагает, что граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства могут участвовать в обороне государства и получать огнестрельное оружие.

Те, кто получил оружие, не будут нести ответственность за его применение против российских оккупантов.

Однако, когда завершится военное положение, оружие и неиспользованные боеприпасы нужно вернуть в полцию не позднее, чем через 10 дней после прекращения или отмены действия военного положения в Украине.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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