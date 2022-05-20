Без ограничений на виды: глава разведки Буданов назвал оружие, необходимое Украине для наступления

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов сообщил, что для дальнейшего наступления необходимо больше вооружения. При этом он объяснил, почему не должно быть никаких ограничений на виды оружия.
Россия в войне против Украины применила уже весь спектр своего оружия, кроме ядерного.
Об этом он рассказал в интервью The New York Times.
По словам главы ГУР Минобороны, для наступления Украина нуждается в ракетных комплексах средней и большой дальности, крупнокалиберной артиллерии и ударной авиации.
"Мы ведем войну на своей территории. Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения по использованию некоторых видов вооружения, я хотел бы напомнить, что Россия здесь использует абсолютно все имеющиеся у нее виды вооружения — от крылатых ракет, которые запускают с подлодок, до стратегических бомбардировщиков. Здесь применен весь спектр российского оружия, кроме ядерного", — заметил Буданов.
Напомним, 19 мая Сенат США окончательно утвердил военную и гуманитарную помощь Украине на 40 млрд дол. Половина из этих денег уйдет на вооружение.
В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил предоставление Украине дополнительных американских вооружений, снаряжения и материалов на 100 млн дол.
Президент США Джо Байден анонсировал еще один дополнительный пакет помощи Украине. Так, США передадут дополнительную артиллерию, радары и другую технику, уже эффективно используемую ВСУ.
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