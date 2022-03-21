"Без оружия — против оккупантов": Зеленский поблагодарил жителей Херсонщины за протесты

Украинский президент назвал действия херсонцев вдохновляющим подвигом.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность жителям Херсонской области, противостоящим оккупантам, собираясь на акции протеста в своих городах.
Об этом он говорил во время обращения к украинцам в ночь на 21 марта.
"Херсонская область сегодня боролась. Я им благодарен. Снова на улицах как всегда за нас всех, за нашу Украину. С национальными флагами и нашей украинской храбростью, без оружия против оккупантов, против выстрелов, военных машин", — подчеркнул Зеленский.
Президент назвал действия херсонцев вдохновляющим подвигом.
"Это Украина, которой мы все гордимся. Это украинцы, которым я безмерно благодарен. Как и весь наш народ", — заявил Владимир Зеленский.
Напомним, жители Херсона почти ежедневно выходят на мирные митинги против российских захватчиков. 20 марта херсонцы еще раз вышли на улицы, чтобы указать направление вооруженным оккупантам.
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