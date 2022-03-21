"Без оружия — против оккупантов": Зеленский поблагодарил жителей Херсонщины за протесты

"Без оружия — против оккупантов": Зеленский поблагодарил жителей Херсонщины за протесты

Украинский президент назвал действия херсонцев вдохновляющим подвигом.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность жителям Херсонской области, противостоящим оккупантам, собираясь на акции протеста в своих городах.

Об этом он говорил во время обращения к украинцам в ночь на 21 марта.

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"Херсонская область сегодня боролась. Я им благодарен. Снова на улицах как всегда за нас всех, за нашу Украину. С национальными флагами и нашей украинской храбростью, без оружия против оккупантов, против выстрелов, военных машин", — подчеркнул Зеленский.

Президент назвал действия херсонцев вдохновляющим подвигом.

"Это Украина, которой мы все гордимся. Это украинцы, которым я безмерно благодарен. Как и весь наш народ", — заявил Владимир Зеленский.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 25 дня войны

Напомним, жители Херсона почти ежедневно выходят на мирные митинги против российских захватчиков. 20 марта херсонцы еще раз вышли на улицы, чтобы указать направление вооруженным оккупантам.

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