Без отца остались двое детей: стало известно имя бойца, погибшего в Донбассе 26 сентября

Без отца остались двое детей: стало известно имя бойца, погибшего в Донбассе 26 сентября

49-летний Виктор Молостов находился в рядах ВСУ с 2015 года.

Стало известно имя военнослужащего который 26 сентября подорвался на взрывном устройстве в зоне ООС. Это старший солдат Виктор Молостов из Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Сахновщинской территориальной громады.

Виктор Молостов был старшим солдатом, командиром боевой машины 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Он был мобилизован в 2015-2016 годах. После мобилизации решил продолжить защищать Украину и заключил военный контракт.

В 49-летнего бойца остались жена и двое детей.

Церемония прощания с погибшим героем состоится 29 сентября в 12:00 в с. Новоалександровка Сахновщинского поселкового совета.

Напомним, что 26 сентября в сводке штаба ООС сообщили, что 2 военных ВСУ подорвались на неизвестном враждебном взрывном устройстве. Один из них погиб.

Новости с фронта: погиб украинский воин - он подорвался на вражеском взрывном устройстве

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