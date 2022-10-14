Без отца осталось 5 детей: в Украине погиб ветеран армии США с позывной "Птах"

На войне в Украине погиб американский доброволец, отец пятерых детей Дейн Партридж с позывной "Птица". Ему было 34 года.

Об этом пишет The Washington Post.

Бывший пехотинец из Айдахо получил тяжелые ранения в Луганской области во время российской атаки на его подразделение.

Партридж, служивший пехотинцем в Ираке с 2007 по 2009 год, попал под танковый обстрел в районе Северодонецка Луганской области 3 октября. Американец получил тяжелое ранение шеи и находился в коме. За его жизнь в течение недели боролись военные медики в больнице Запорожья.

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Боец скончался 11 октября. Смерть американского военнослужащего на Донбассе, как уточняет издание, подтвердил представитель Госдепартамента США, но имя погибшего не назвал.

Партридж написал завещание перед тем, как в апреле купить билет в Польшу, где он записался в Интернациональный легион. Его сестра Дженни Корри из Айдахо-Фоллз сказала, что он почувствовал духовное призвание присоединиться к борьбе украинцев.

"Он чувствовал, что ему нужно уйти и бороться. Когда он ушел, это было эмоционально тяжело для меня, потому что я просто знала в своем сердце, что это в последний раз, когда я его вижу", – призналась сестра погибшего героя.

Партридж решил продолжать борьбу даже после того, как этим летом был ранен. Его жена и пятеро детей — от 2 до 15 лет — смогли попрощаться с помощью видеозвонка, пока он был в коме в течение последней недели.

"Его позывная была "Птица" — Дейн Партридж, позывной "Птах". Поэтому, когда увидите птицу, подумайте о моем сыне", — сказала его мать.

В США нет официальных публичных данных о количестве воюющих в Украине американцев. Дейн Партридж стал пятым из официально подтвержденных погибших американских добровольцев, воевавших в Интернациональном легионе. Ранее сообщалось, что Брайан Янг и Люк Люцишин погибли в июле, Стивен Забельски – в мае и Вилли Кенсел – в апреле.

Интернациональный легион

О создании Интернационального легиона президент Владимир Зеленский объявил 27 февраля. Тогда он призвал иностранцев присоединяться к борьбе против российского оккупанта.

Указом Зеленского от 1 марта 2022 был введен безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины, кроме граждан государства-агрессора.

Представитель Интернационального легиона обороны Украины Дамьен Магру рассказал, что в составе легиона – добровольцы из 55 стран мира. Больше всего военных – из США и Великобритании.

В плену террористов "ДНР" в июле скончался гражданин Британии Пол Ури. В Интернациональном легионе сообщили, что британец не участвовал в боевых действиях, он был волонтером.

ТСН писал об Ольвисе, парне из латвийской глубинки, который никогда не служил в армии, но после первых увиденных в телевизоре ужасов российской агрессии, твердо решил ехать защищать Украину.