Без отца остался 10-летний сын: в Запорожье похоронили погибшего на Донбассе воина-танкиста

Без отца остался 10-летний сын: в Запорожье похоронили погибшего на Донбассе воина-танкиста

Виктор Рачугин погиб 27 октября во время прицельного обстрела позиций у поселка Новотошковское Луганской области.

В Запорожье 30 октября провели в последний путь старшего солдата Виктора Рачугина, военнослужащего 17-й отдельной танковой бригады, погибшего 27 октября во время прицельного обстрела позиций возле поселка Новотошковское Луганской области.

Об этом сообщает Запорожский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки Facebook.

"Без сына, брата, отца остались мать, сестра и десятилетний сын Егор. Виктор родился и вырос в Запорожье, окончил среднюю школу, получил специальное образование, работал по специальности. В марте 2021 года заключил контракт о прохождении военной службы в ВСУ. Занимал должность старшего оператора отделения противотанкового взвода механизированного батальона 17-й отдельной танковой бригады", — говорится в сообщении.

Церемония прощания и чин похорон по желанию семьи прошли на Аллее защитников Украины в парке Металлургов.

Заместитель командира 17 ОТБр по морально-психологическому обеспечению подполковник Юрий Коник передал родным грамоту почета от главнокомандующего ВСУ генерал-майора Валерия Залужного.

Похоронили старшего солдата Рачугина на кладбище Святого Николая. Согласно военному ритуалу захоронения присутствующие отдали последнюю дань уважения Герою под звуки салюта и гимна Украины.

Отмечается, что в период с 2014 по 2021 год Запорожская область потеряла 125 военнослужащих ВСУ, которые погибли, защищая неприкосновенность и территориальную целостность Украины.

Напомним, на Донбассе возросло количество обстрелов, за прошедшие сутки пятеро военнослужащих получили ранения.

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