Без отца остался 14-летний сын: стало известно имя второго погибшего на Донбассе

Кононенко был водителем мотопехотной роты и попал под вражеский минометный обстрел.

В результате вражеских обстрелов на Донбассе 19 февраля погиб 34-летний боец Денис Кононенко из Винницкой области.

Об этом рассказал глава Винницкой областной госадминистрации Сергей Борзов.

По его словам, Кононенко был водителем мотопехотной роты. Боец днем 19 февраля во время минометного обстрела получил ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.

В Тульчине у Дениса остались родители и сын 2008 года.

Напомним, что в результате обстрелов оккупационных войск погибли двое украинских военных. Вчера президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции назвал имя первого погибшего бойца. Им оказался разведчик Антон Сидоров. Военный погиб 19 февраля при обстреле террористами РФ поселка Мироновский. У защитника Украины осталось трое маленьких дочерей 1, 6 и 10 лет.

Читайте также:

На Мюнхенской конференции Зеленский озвучил сенсационные заявления | Новости мира