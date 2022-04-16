Без паники: в Павлоградском районе уничтожили остатки боевой ракеты "Точка-У"

Уничтожили ее специалисты недалеко от сел Богдановка и Богуслав.
В Павлоградском районе днем 16 апреля пиротехники уничтожили остатки боевой ракеты “Точка-У”.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Как стало известно, группа пиротехников выехала на место, где упали остатки боевой ракеты, выпущенной российскими оккупантами. Уничтожили специалисты ее недалеко от сел Богдановка и Богуслав.
“Просим граждан сохранять спокойствие. Подрывы по уничтожению остатков боеприпасов контролируемы и не угрожают окружающим”, — отметили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Напомним, что на Днепропетровщине оккупанты ударили ракетами по птицефабрике.
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