Без певцов, поддерживающих войну: депутаты предлагают запретить российскую музыку

В парламенте зарегистрирован законопроект о запрете в Украине музыки российских исполнителей, поддерживающих войну.

Депутаты зарегистрировали законопроект об ограничении публичного использования музыкального продукта России и запрете гастролирования определенных российских исполнителей, за исключением тех, кто входит в перечень музыкальных исполнителей, осуждающих агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Законопроект инициировали 10 народных депутатов из разных фракций и групп, в частности, "Слуги народа" и "Европейской Солидарности".

Также в законопроекте предлагают:

увеличить до 40% долю песен на государственном языке при осуществлении радиовещания;

увеличить до 75% суточного объема ведения передач, в том числе новостно-аналитических блоков, развлекательных передач (дикторами, ведущими радиопередач) на государственном языке;

запретить проведение гастролей, участниками которых являются певцы, являющиеся гражданами государства-агрессора (кроме тех, что есть в перечне);

запретить воспроизводить в автобусах музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке (передача звука может производиться на индивидуальные наушники пассажиров, а вот на весь салон — только при нерегулярных перевозках и с согласия всех пассажиров), а также запретить воспроизводить музыку в салоне такси без согласия всех пассажиров.

Если комитет поддержит документ, то его вынесут на рассмотрение во время заседания Верховной Рады.

Напомним, пока Таисия Повалий поддерживает Россию, ее сын призывает остановить войну на Украине.

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