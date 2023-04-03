"Без победы над Россией вступление Украины в НАТО не будет иметь значения" — Столтенберг

НАТО рассматривает, как может развивать политические отношения с Украиной.

В НАТО считают, что без победы над Россией вступление Украины в НАТО не будет иметь значения.

Об этом заявил генсек НАТО Йен Столтеберг, пишет The Guardian.

Он говорит, что у НАТО сосредоточились на том, чтобы сохранить суверенитет Украины.

"Итак, первым и самым неотложным шагом для союзников Киева является поддержка и дальнейшее усиление военной, летальной, нелетальной и экономической поддержки Украины", — сказал генсек.

По его словам, НАТО также рассматривает, как может развивать с Украиной политические отношения с тем, чтобы расширить работу над более долгосрочными реформами. Столтенберг подчеркнул, что для альянса важно продемонстрировать, что "дверь остается открытой".

Напомним, Дания получила от НАТО задачу создать тяжелую пехотную бригаду, но пока этот процесс задерживается из-за того, что страна передала Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar.