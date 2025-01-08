Без "подарков" не оставили: украинские воины "поздравили" окупантов с праздниками на Торецком направлении

Наши бойцы "поздравили" окупантов с праздниками на Торецком направлении. Ударные дроны отыскали вражескую пехоту, технику и вооружение армии РФ, чтобы доставить "подарки", которых они заслужили.

Об этом пишет "Азов".

"Бойцы батальона беспилотных систем гарантируют: ни один россиянин не будет обделен в это праздничное время года. Ударные дроны найдут вражескую пехоту, технику и вооружение днем и ночью", – говорится в сообщении.

На видео – подборка впечатлений от ББС 12-й бригады специального назначения "Азов" возле Нью-Йорка.

Украинские воины подготовили "подарки" для оккупантов на Торецком направлении

Ранее бойцы "Хартии" показали эффектную работу по врагу. Операторы дронов находят отдельный подход для каждого оккупанта.

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