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Без "подарков" не оставили: украинские воины "поздравили" окупантов с праздниками на Торецком направлении

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Без "подарков" не оставили: украинские воины "поздравили" окупантов с праздниками на Торецком направлении

"Азов" / Иллюстративное фото

Надеемся, что противник радуется таким "сюрпризам".

Наши бойцы "поздравили" окупантов с праздниками на Торецком направлении. Ударные дроны отыскали вражескую пехоту, технику и вооружение армии РФ, чтобы доставить "подарки", которых они заслужили.

Об этом пишет "Азов".

"Бойцы батальона беспилотных систем гарантируют: ни один россиянин не будет обделен в это праздничное время года. Ударные дроны найдут вражескую пехоту, технику и вооружение днем и ночью", – говорится в сообщении.

На видео – подборка впечатлений от ББС 12-й бригады специального назначения "Азов" возле Нью-Йорка.

Украинские воины подготовили "подарки" для оккупантов на Торецком направлении

Украинские воины подготовили "подарки" для оккупантов на Торецком направлении

Ранее бойцы "Хартии" показали эффектную работу по врагу. Операторы дронов находят отдельный подход для каждого оккупанта.

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